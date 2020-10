Sólo 10% de los constructores tienen obras públicas en labor

Mazatlán, Sin.- El sector de la construcción se encuentra en crisis debido a la falta de obra pública en Mazatlán, donde sólo el 10% de las empresas formales tienen alguna obra en la actualidad, informó Eleuterio Silva Trujillo.

El presidente de la Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción delegación sur lamentó el escenario por el que pasan debido a la pandemia del Covid-19 y peor aún, con el presupuesto que viene recortado para el próximo año.

Detalló que desde hace dos meses, sólo 9 de las 98 empresas afiliadas cuentan con trabajo y que algunas ya tuvieron que cerrar por falta de recursos.

“Nosotros aquí en CMIC andamos en un 90% de empresas que no tienen acceso a la obra y la situación está crítica, no hay para dónde hacerse, el escenario no está pintando para que nos hagamos buenas expectativas”, dijo.

Incluso, comentó que al menos 10 empresas ya cerraron y otras están por hacerlo, aunque no tienen una estadística de los empleos que se generan, porque hay negocios que cuentan con 5 o hasta 50 trabajadores, además de los que se contratan de manera eventual, que pueden ser hasta 120, dependiendo del tamaño de la obra que se haga.

La obra pública en Mazatlán es inexistente. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

El dirigente de los constructores señaló que el cierre del año para el sector será difícil, a pesar de que el gobierno del estado ha lanzado licitaciones por medio del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, las cuales no son suficientes para todo el gremio.

Por ello pidió que las licitaciones que lancen los gobiernos las dejen dentro de Sinaloa, para que apoyen a las empeñas pequeñas que están en crisis.

















