Incrementan demandas por despido injustificado

Mazatlán, Sin.- El delegado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Mazatlán, Martín Luis Morales Acuña, aseguró que al retomar actividades presenciales, el pasado 3 de agosto, se tuvo un incremento muy notable en cuanto a las asesorías por despidos injustificados.

Durante este periodo se asesoraron a 287 personas y hay un total de 50 demandas, pero aún no hay fechas para la primera audiencia, incluso, pudieran ser hasta enero del 2021.

"Del 3 de agosto al 9 de octubre se llevaron 50 demandas en la Junta de Conciliación de Arbitraje, que cabe señalar todavía no hay fechas de la primera audiencia, se rumora que podría ser hasta el mes de enero, pero ya no depende de nosotros, sino de la logística de su agenda", resaltó.

Ante esto no descarta que para el próximo mes varias personas abandonen el proceso, por lo tardío que suele ser.

"Todavía no me ha tocado, pero no me causa extrañeza que así lo decidan, que quieran convenir con una cantidad menor de la que le corresponde, porque no todos quieren llegar al juicio, los cuales, se les aclara desde el principio, son muy tardíos, de entre dos y tres años", dijo.





Martín Luis Morales Acuña, responsable de la dependencia estatal. Foto: Archivo │ El Sol de Mazatlán

Informó que el pasado lunes 5 de octubre se venció el plazo para todas aquellas personas que fueron despedidos injustificadamente durante la cuarentena, para poder poner una demanda. Sin embargo, pagos de utilidades, vacaciones pendientes o pagos proporcionales de aguinaldo aún están en tiempo.

Morales Acuña agregó que en estos dos últimos meses, un promedio de 20 personas han acudido en busca de asesoría por el pago de sus utilidades, las cuales se debieron entregar entre los meses de mayo y junio de este año.

Hace del conocimiento a las personas en esta situación, que aún están en el derecho de recibir el monto por tal concepto, pues la pandemia no es un justificante, ya que corresponde al ejercicio fiscal del 2019.

Ciudadanos acuden a pedir información. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

"El reparto de utilidades es muy importante, fácil estuvieron viniendo un promedio de 20 personas, porque no se los dieron por lo de la pandemia, cabe señalar que no es justificable este hecho, porque es un derecho laboral adquirido en el año 2019 que se debió haber pagar este año", agregó.





















