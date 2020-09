Vigilan al comercio informal en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El subdirector de Comercio, Jesús Guillermo Jackes Tirado, informó que de tres a cinco sanciones son aplicadas por semana a vendedores del sector informal.

"Seguimos trabajando con ellos, nosotros no descuidamos esa parte, porque el comercio informal es de todos los días y lo turístico es más en el fin de semana", señaló.

Los puestos del Centro de la ciudad son constantemente inspeccionados. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Dijo que los principales motivos de estas sanciones son por instalar mobiliario no autorizado, no usar el cubrebocas adecuadamente y por no utilizar guantes quienes manipulan alimentos. Primero, los inspectores les hacen la observación y a quien es reincidente le aplican la sanción.

"En carretas seguimos vigilando, de repente sí nos encontramos con uno que otro que piensa o cree que ya está todo normal, cuando no es así, las autorizaciones para sus mobiliario sigue siendo restringidas en algunas partes, todo depende si estás en la vía pública", dijo.

Agregó que aunque el primer cuadro de la ciudad y la colonia Juárez son las principales zonas del comercio informal, también lo hay en asentamientos alejados donde la supervisión y vigilancia se vuelven más complicadas.

"La principales zonas son colonia Juárez y primer cuadro de la ciudad, que es el Centro Histórico, pero también hay zonas que normalmente la gente no ve porque están alejadas y que son complicadas en la supervisión y vigilancia", agregó.

Añadió que parte del comercio informal son los tianguis, los cuales se han instalado sin ocurrir algún percance; los perímetros con cercados, y las entradas y salidas siguen siendo vigiladas para evitar aglomeraciones.





















