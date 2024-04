Se registra buena actividad matutina en el Malecón de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Desde tempranas horas, los habitantes de Mazatlán han llenado el Malecón, específicamente Playa Norte, para ejercitarse. Con temperaturas entre los 20 y 22 grados Celsius, el clima favorece la actividad física. Algunos prefieren barras, otros la ciclovía, pocos se aventuran a nadar en el mar. El Malecón sigue siendo el punto de encuentro para quienes buscan actividad física al aire libre en la ciudad costera.

Desde las primeras horas del día, se observa una variada actividad a lo largo del Malecón.

Algunos optan por concentrarse en el área de barras, donde desafían su fuerza y resistencia en aparatos diseñados para ejercicios de calistenia.

"Un rato nomas haciendo ejercicio para ponerme bien del cuerpo, hay que meterle ganas a todo, aparte de que uno se distrae, porque en la tarde hay que ir a trabajar", mencionó Jesús Palomares Ríos, quien hacía ejercicio en la zona.

Otros prefieren recorrer la ciclovía, pedaleando en bicicletas o patinando, aprovechando el escenario costero para mantenerse en movimiento.

Sin embargo, no todos los que acuden al Malecón se centran en ejercicios terrestres. Aunque en menor cantidad, algunos se aventuran a sumergirse en las aguas de Mazatlán para nadar, desafiando las temperaturas aún frescas del mar.

"Nomas por amor al arte lo hace uno, en lo personal me gusta salir y nadar aquí, me queda cerca y me relaja, sirve para desestresarme", comentó Nicolás Díaz, habitante de Mazatlán.

Además, no faltan aquellos que eligen simplemente caminar o correr sobre el malecón, disfrutando de la brisa marina y las vistas panorámicas que ofrece este icónico paseo costero.