¡Época carnvalera! Turistas y locales encantados con los monigotes

A lo largo de la avenida del Mar de Mazatlán, los coloridos monigotes que adornan las calles para el Carnaval de 2024 han conquistado tanto a locales como a turistas, generando un positivo impacto en la festividad.

Un grupo de turistas que pasaban por el lugar, justo cuando estaban siendo colocados, aseguró estar entusiasmado, pues nunca los habían visto en persona.

También puedes leer: Carnaval de Mazatlán 2024: llegan al Malecón los famosos monigotes

"Si me hubiera imaginado que me tocarían ver mientras los ponían, te juro que no me la creo, están muy padres la verdad, me han dejado una muy buena impresión, se nota que aquí en Mazatlán le meten con todo a esta fiesta, no me va a tocar estar para esas fechas, pero me entusiasma nada más de saber que me voy a alcanzar a tomar fotos, a eso si alcanzo mínimo", dijo Angel Garibaldi, turista originario de Torreón.

Asimismo, los locales han aplaudido la iniciativa de la colocación de los monigotes con tiempo.

"Eso es bueno, que los pongan desde ahorita, como debe de ser, con tiempo para que todos los puedan disfrutar, desde los que van llegando a Mazatlán y los que ya se van o quienes vienen por un fin de semana, se aplaude que los pongan así de pronto", comentó Alexa Guzmán, habitante de Mazatlán.

La instalación de estas icónicas figuras ha logrado consolidarse como un acierto para turistas y locales, añadiendo un toque distintivo y alegre a la celebración, consolidando así el Carnaval de Mazatlán como uno de los eventos más memorables del año.

Para saber

Son 11 esculturas las que adornan al malecón para este Carnaval de Mazatlán, el cual se llevará a cabo del 8 al 13 de febrero.