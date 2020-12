Se reduce la flota camaronera en altamar

Mazatlán, Sin.- Será a partir de los primeros días del próximo año cuando comience a notarse un aumento en la cantidad de barcos amarrados en los muelles del Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, declaró Francisco Javier Castillo López.

El administrador del Refugio Pesquero del Parque Bonfil manifestó que en los últimos días ha aumentado el arribo y amarre de embarcaciones que pudieron salir al primer viaje de capturas.

Recordó que de los 500 barcos, lograron iniciar las actividades de pesca un 60%, en el primer viaje amarró un 20%, por lo que estaría cerrando el año con solo el 40% en altamar, pero esta cantidad pudiera disminuir en enero.

“A lo mejor se va reducir un 10 o 20% la flota que puede salir a pescar en enero, porque el problema es que mientras gobierno no entienda, no vea, no apoye al sector pesquero con un precio bajo en el diesel, lo hace muy, muy crítico”, dijo.

Castillo López indicó que el panorama se ve difícil para los armadores, quienes están haciendo grandes esfuerzos por mantener barcos en labores, ya que las condiciones son poco favorables por el tema del energético, más aún cuando las autoridades de Conapesca han dicho que no habrá subsidios y notan que el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tampoco lo hará.

El dirigente Repebac señaló que, en temas del recinto, hay pláticas con la Administración Portuaria Integral que esperan resolver en este mes o principios de enero para resolver los problemas por la recolección de la basura.









