El CIP Playa Espiritu “tiene vida”

Escuinapa, Sin.- Pese a que en días pasados el presidente de la república anunciaba una posible rifa de los terrenos del CIP Playa Espíritu, el alcalde Emmett Soto Grave aseguró que este proyecto turístico aún tiene vida.

El presidente municipal fue claro al comentar que este proyecto va seguir su curso y se le va seguir invirtiendo.

“FONATUR no está muerto todavía, lo que es el proyecto Playa Espiritu no está muerto, tengo entendido que hay un replanteamiento para Playa Espiritu, obviamente sin que sea competencia para Mazatlán, se está trabajando en un proyecto para que Playa Espiritu no muera y sea un desarrollo turístico sustentable de naturaleza, así que aún Playa Espiritu no se ha dado la última palabra”.

Destacó que hasta la fecha, no se ha tenido ningún interesado en comprar el proyecto, situación que está orillando al Gobierno Federal a replantear el proyecto y evitar que la inversión que ya se tiene, no se quede sin utilizar.

Para concluir, aclaró que en el 2021 no se tiene en el presupuesto federal destinado recurso para el proyecto, pero reiteró que la el proyecto será replanteado.

Posiblemente no va ser el año que entra, pero lo importante es que ya se está replanteando y se está tomando en cuenta.

