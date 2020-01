Vive la pesca en altamar la peor crisis de la historia

Mazatlán.- El sector pesquero de altamar vive, por diferentes factores, la peor crisis de la historia, lo que ha obligado tanto a empresarios como a pescadores a dejar la actividad.

Las organizaciones pesqueras de Mazatlán cierran un año bastante crítico por baja producción, precios, falta de apoyos gubernamentales, altos costos de operación, principalmente el diesel marino, pesca ilegal, entre otros, lo que ha impedido a muchos continuar con un segundo o tercer viaje.

Desde el inicio de la temporada de camarón 2019-2020 el pasado 30 de septiembre, ya se advertía una zafra catastrófica y el pronóstico se cumplió de poca producción, ya que se tuvo una caída del 50%, así como bajos precios.

Local Fue niño el primer bebé del 2020 en el Hospital General

El sector todavía no se recupera del trancazo más fuerte que ha tenido en materia energética, el gasolinazo del 2017, donde el litro del diesel de 7 pesos se disparó a 12 pesos, y de ahí a la fecha sigue subiendo, ya ahorita está en casi 22 pesos el litro, lo que ha convertido a la pesca en incosteable.

A pesar de las constantes manifestaciones de las organizaciones pesqueras en demanda de un precio preferencial del combustible, actualmente los productores cuentan con el apoyo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de tres pesos por litro, para pagar19 pesos, y si a una embarcación le ponen40 mil litros, son 780 mil pesos. Pero no es el único gasto.

El presidente de la Unión de Armadores, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, manifestó que alrededor de 200 embarcaciones de las 500 que conforman la flota de Mazatlán se amarraron al rendir su primer viaje de capturas a principios de noviembre, y se han sumado más.

Comentó que casi la totalidad de los barcos han entrado a puerto por las fiestas de Navidad y fin de año, y estimó que el 75% de la flota pesquera ya no podrá salir, ya que son mínimos los productores que logran recuperar los gastos y por ende continuar con la actividad.

Lamentó que por desgracia esta temporada no pudieron apreciar una talla grande de camarón debido a la falta de inspección y vigilancia, que generó un caos en cuanto a los volúmenes, porque no se permitió la reproducción y el desarrollo natural de la especie.

Local ‘Falta preparar a policías para actuar contra violencia de género’

“El producto que traen son de tallas chicas, el camarón grande, el que se exporta del que puede tener un poquito más de valor, desafortunadamente se puede decir que no lo conocimos esta temporada”, dijo.

Reiteró que el panorama es crítico hablando en términos de producción y costos de operación, y adherirse el hecho que para el 2020 no vaya a ver un presupuesto adecuado a las necesidades, es como echarle más leña al fuego, a algo que ya está prácticamente ardiendo.

Estamos ahorita viviendo lo que se había pronosticado que se iba a reflejar al no tener las condiciones idóneas para salir a pescar, pues son temas que se debieron de haber solucionado desde hace tres años, hemos pedido de manera desesperada que se rescate para la pesca, sin tener ninguna respuesta positiva.

Lizárraga Manjarez

INSISTEN EN VENDER SUS BARCOS

Lizárraga Manjarrez consideró que la catástrofe se dio desde el principio de la temporada, que además se viene arrastrando de años atrás, para lo que algunos armadores aún sigue en los planes la intención de vender sus embarcaciones, puesto que no ven con claridad el camino del sector pesquero en México ante la falta de apoyos.

Agregó que desafortunadamente no hay inversionistas que quieran entrar al sector pesquero, más ahora que se encuentra en una crisis tan grande, además que por el momento no hay propuestas de que los barcos sean ofrecidos a empresarios de otros países.

Local Llenan turistas carretas de tacos en Mazatlán

“Hay armadores que han ofrecido en venta sus embarcaciones u otros bienes para poder cubrir compromisos, tanto con las casas comerciales, como con las instituciones financieras, adquiridos en el avituallamiento de los barcos".

Argumentó que muchos de los casos, a pesar de haberse construido hace más de 40 años se han ido modernizando, sin embargo el costo de venta puede variar.

Además indicó que para los armadores ya no es costeable la construcción de nuevos navíos, pues los insumos generales para una embarcación están arriba de los 15 millones de pesos, sin embargo, reiteró que las pocas capturas del producto del mar y la falta de apoyo al diesel marino, no permiten seguir apostando a la actividad.

Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Mazatlán, Carlos Rojas López, lamentó que gran parte de este fracaso se debe a la falta de inspección y vigilancia, hubo poco camarón azul que es el que tiene mejor precio y se lo llevaron los ribereños, el poco camarón piojo está muy barato y el café es revuelto, no tiene precio en el mercado.

Coincidió que en el muelle el panorama está crítico, los pescadores ya están emigrando a otras actividades porque ahorita la pesca no ofrece una alternativa para poder emplearse, y con justa razón, porque con todo esto ya no es atractiva para nadie.

Reveló que las siete embarcaciones de su organización se amarraron luego de rendir el primer viaje porque no salió ni para pagar los gastos, aparte que traen un adeudo arrastrando y ha sido imposible levantarse; para qué le siguen arriesgando si el primer viaje no funcionó y no es tan fácil, porque los distribuidores de diesel a nadie le están fiando, sólo a los grandes armadores que tienen con qué responder.

Lo peor de todo esto, explicó, es que mucha gente va a quedar desempleada, pescadores, empacadoras, además de trabajadores de talleres, comercios y el personal administrativo que trabaja en las empresas pesqueras.

Señaló que de los más de 30 mil pescadores desempleados en el Pacífico, cerca de 15 mil son de Sinaloa, 11 mil ribereños y cuatro mil de altamar.

"No hay voluntad política, mientras no haya un real ordenamiento para que no haya saqueo indiscriminado y mejores producciones, eso seguirá igual, apuntó.

Local Mejorarán servicio de recolección de basura con la adquisición de 10 camiones

SE CUMPLE PRONÓSTICO

Desde la veda del camarón que inicio el 10 de marzo de 2019 para la pesca de todas las especies de camarón en las aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, se empezaron a tener denuncias sobre pesca ilegal y la falta de un programa real de inspección y vigilancia.

Fue en octubre cuando el Comité Nacional de Vedas establece el inicio de la temporada 2019-2020 para el 30 de septiembre, ahí investigadores del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura advirtieron que había zonas donde el camarón está pequeño y bajo en abundancia.

Hace unas semanas, el jefe del Centro Regional de Investigación Pesquera del Inapesca, Darío Chávez Herrera, confirmó que la actual temporada está por debajo de lo que es una zafra normal regular, ya que los indicadores pronósticos que se hicieron de la temporada de camarón se están cumpliendo.

Adelantó que en enero se realizará un crucero de investigación para evaluar las condiciones del camarón, y de ahí se haría la recomendación el inicio de la temporada de veda, que este año podría adelantarse.

Indico que el establecimiento de zonas de refugio, la aplicación de vedas a tiempo o que esta pueda ser regional por zonas, son parte de las estrategias que están en análisis para la recuperación de la población de camarón en altamar.

Poco camarón se obtuvo en altamar esta temporada.

ADVIERTEN FIN DE LA PESCA

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Humberto Becerra Batista, advirtió que de no lograr un mayor apoyo del diesel marino, la actividad pesquera podría llegar a su fin en los próximos meses.

Insistió que una gran cantidad de barcos sólo realizaron un viaje de capturas, temporada similar a la anterior, ya que en diciembre también amarró casi el 80% de la flota, cada año está peor, hace 40 años las zafras duraban 10 meses y dos de veda, y en los últimos 20 años bajaron a 6 meses de capturas y 6 de veda, pero en los últimos cinco años han ido cambiando para llegar a 10 meses de piojo y sólo dos de temporada.

Recordó que desde que inició la veda todo fue muy incierto, el precio en el diesel marino siguió aumentando y la falta de recursos para reparar las embarcaciones, lo que paralizó la actividad en el muelle pesquero del Parque Bonfil.

CAE PRODUCCION 50%

En los primeros 20 días de pesca, los armadores anunciaban que la zafra traía una disminución del 50% en las capturas de camarón, mayormente de exportación, registraba el primer viaje de la temporada.

Aseveraban que en base a los avisos de arribo de las embarcaciones, la producción traía una disminución del 50% comparado con el mismo periodo de la zafra anterior, lo que hace a esta una de las peores temporadas de capturas de todos los tiempos.

Fue entonces cuando el director de la Comercializadora Productores Mar de México, Miguel Rousse Acosta, estimó que ante la disminución de las capturas de camarón del 50% en el primer viaje, sería el mismo porcentaje que estarían cayendo las exportaciones, ya que la temporada anterior se cerró con cinco millones de libras.

“En un viaje de pesca normalmente agarramos dos millones de libras, entonces cerramos el año pasado con cinco millones de libras y si pescamos un primer viaje pues ahí nos vamos a quedar 2.5 millones de libras que sería un 50% la caída, el problema es que ese camarón que nos correspondía los pescaron otros sectores y lo están vendiendo más barato, ese es el principal problema”, explicó.

Desde el primer viaje auguró que un segundo viaje sería muy complicado, el precio del mercado no ayuda. En los últimos cinco años se tiene una baja de un 40% en términos de valor, y alrededor de un 52% de aumento en ese mismo periodo del precio del diesel marino, básicamente esto no es rentable.

DISMINUCION DEL PRESUPUESTO

Con la reducción de más 35% al presupuesto para pesca,prácticamente se “desmantelará” al sector, ya que para el 2020se contará con casi mil 200 millones de pesosy la mayoría de los recursos se irán al gasto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

El dirigente del sector social de la pesca, Carlos Rojas, recordó que se esperaba presupuesto de mil 800 millones de pesos y mil 109 millones para subsidios, pero lamentablemente no fue así, ahora no habrá dinero para los diferentes programas.

“El presupuesto no sirve para nada y sale diciendo nuestro glorioso comisionado de Conapesca, Raúl Elenes, que él se ajusta al presupuesto que le asignaron, y pues cómo no, si él asegura su sueldo del presupuesto, con 864 millones se va para sueldos, combustible y papelería, contra 716 millones de este año”, dijo.

Lamentó que en lugar de ir incrementado el presupuesto esté disminuyendo, en el 2018 se tuvieron recursos por el orden de 3 mil 700 millones de pesos, este 2019 se ejercieron 2 mil 900 millones de pesos y para el 2020 sólo se tendrán mil 200 millones de pesos.

Advirtió que esta disminución de recursos impactará en los diversos programas de apoyo como diesel marino, modernización de embarcaciones, Propesca e Inspección y Vigilancia, con lo que se prevé un incremento en la pesca ilegal.

DATOS

30 de septiembre inició la temporada de camarón 2019-2020.

50% cayó la producción respecto al año pasado.

22 pesos cuesta el litro de diesel.

40 mil litros de diesel ocupa una embarcación.

780 mil pesos se requieren para un viaje de capturas, sólo en diesel.

500 embarcaciones conforman la flota camaronera.

200 embarcaciones amarraron al rendir su primer viaje de capturas a principios de noviembre.

75% de la flota pesquera ya no podrá salir, ya que son mínimos los productores que logran recuperar los gastos.





Lee más aquí ⬇

Local Ayuntamiento de Mazatlán gastará 2 mil 99 millones en el 2020

Local Sin control del Ayuntamiento, hacen ‘lo que quieren’ con áreas verdes