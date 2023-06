Se quejan comerciantes de la falta de estacionamientos en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Por la calle Revolución, entre la Carretera Internacional y la avenida La Marina, fueron eliminados los espacios para estacionarse, lo que ha generado molestia entre los comerciantes de la zona.

"Aquí en mi puesto de tacos las ventas se han visto mermadas por eso de la falta de estacionamientos, te lo digo porque muchos clientes que venían en carros ahora solamente pasan y se van de paso, desde que no los dejan estacionarse aquí, la calle está libre, pero nos causó impacto a los comercios de aquí que pintaran de amarillo los espacios en los que antes se podían estacionar”, comentó Guadalupe Quezada, quien tiene un puesto de tacos cerca del lugar.

Puedes leer: Fuga de drenaje lleva más de un mes sin ser atendida en la colonia Mazatlán II

Con esta medida, agregó, las ventas en su negocio han disminuido hasta un 30 por ciento en los últimos días.

Quienes han dejado sus carros en los espacios ahora “prohibidos”, porque no se dan cuenta o por decisión propia, terminan siendo infraccionados por elementos de Tránsito, por lo que otros han optado por pagar en algunos establecimientos para poderse estacionar.

"De vez en cuando llegan los carros aquí y se estacionan, nos dan una moneda y todo bien, o en ocasiones los dejan aquí para que los limpiemos y de paso se van a los mandados o se van a desayunar por aquí, porque en las calles ya no les permiten estacionar sus carros. Sí es una situación molesta para los comerciantes, aunque aquí en el auto baño en el que trabajo nos hemos visto beneficiados por ello”, señaló el empleado de un auto baño de la zona.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Se molestan

No solamente los comerciantes se han molestado, también los conductores, que ahora tienen que buscar otra zona para dejar sus vehículos.

"Nos sale más caro pagar la multa que buscar dónde estacionar el carro, o pagar en algún lugar para que lo cuiden, eso está mejor; imagínate, venimos al INE y no podemos llegar a nuestra cita a tiempo porque no hay estacionamiento, no dejan estacionarse ahí y eso si está mal", comentó Claudia Arrazola, conductora que frecuenta la zona.