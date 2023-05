En Mazatlán acaparan los estacionamientos del Centro

Mazatlán, Sin.- Habitantes y comerciantes del Centro de Mazatlán se quejan de las personas que acaparan los lugares para estacionarse en diversas zonas del primer cuadro de la ciudad.

"Es un dolor de cabeza, porque afuera de los comercios, si se quieren llegar a estacionar, no se puede porque los mismos comerciantes tienen todo invadido ahí, cuando varios tienen estacionamiento atrás del tianguis, no le veo lógica, apartan con sillas y cosas así, y de paso otras personas vienen y estacionan sus carros por aquí, quitándonos el lugar", dijo Gilberto, vecino de la calle Genaro Estrada.

Los comerciantes acusaron que hay personas que se dedican a cobrar por estacionarse en la calle, teniendo una actitud muy grosera con las personas que no quieren "cooperar".

"Hay muchas personas que están buenas para ponerse a trabajar, llegan y dicen que la calle es libre y que se pueden poner a cobrar, según ellos lo hacen de broma, pero no es así, son muy prepotentes con las personas que no les quieren pagar, en más de una ocasión los clientes no llegan a comprar por culpa de estos individuos", aseguró Rosario, trabajadora de una tienda de ropa de la calle Teniente Azueta.

No hacen caso

Añadió que en más de una ocasión el personal de Tránsito Municipal les ha llamado la atención, pero no dejan de hacerlo.

"Esto es culpa de todos, Tránsito ya ha venido a llamar la atención y se calman uno o dos días y vuelven a lo mismo, nosotros sólo buscamos dónde estacionarnos, otros son más cínicos y apartan lugares para sus clientes o sus carros, motos, lo que sea, pero el problema principal son esas personas que cobran por estacionarse en la calle, de nada sirve que vengan las autoridades si no se respeta esto", agregó Rosario.