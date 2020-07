Se incrementa demanda de oxigeno medicinal

Mazatlán, Sin.- La demanda de oxígeno medicinal se ha incrementado debido a la contingencia sanitaria del coronavirus. El gas es vital para tratar a pacientes que enfrentan graves problemas respiratorios.

Actualmente tiene un papel importante en la atención domiciliaria, pues para muchos pacientes el cuidado en casa es una alternativa ante la saturación de clínicas y hospitales.

Ponciano Flores Carrasco, representante de Grupo INFRA, señaló que en los últimos días se ha visto un incremento en la demanda de este gas; de 15 a 18 clientes reciben en promedio diariamente.

“Se ha visto incrementado en los últimos días, hemos tenido una demanda diaria de entre 15 y 18 clientes que están solicitando oxígeno, entonces sí ha habido un crecimiento bastante considerable”, comentó.

Antes de que comenzara la pandemia Grupo INFRA tenía de 60 a 80 pacientes, actualmente tiene alrededor de 250.





Foto: Cortesía │Pixabay.com

Flores Carrasco aclaró una situación que se ha desencadenado a raíz de la demanda de oxígeno, lucrar con la necesidad y urgencia de las personas de adquirir el producto y que terminan comprándolo a precios elevados.

“Lo interesante de esto es que ha circulado que hemos incrementado el precio del producto, pero nosotros no lo estamos haciendo, se está haciendo a través de los llamados coyotes. Estamos tratando de atacarlo porque mucha gente está consiguiendo envases, incluso de gas industrial y quieren pasar a medicinal, lógicamente es una cosa que no se debe hacer, por efectos que pueda tener en la salud. Estamos detectando quiénes están haciendo eso para nosotros evitar venderles y que no lucren con la desesperación de la gente, que paga lo que sea”, aclaró.

En INFRA la renta del cilindro es de 60 pesos diarios a partir del segundo mes, la recarga de un cilindro de 6 mil litros tiene un costo de 500 pesos, el de 9500 litros 885 pesos, con un depósito de garantía de 4 mil pesos, cantidad que se devuelve al cliente una vez que regresa el envase.

Para garantizar que los equipos se están quedando en el domicilio y evitar que se traspase, se pide al arrendatario una copia de su identificación y comprobante de domicilio.

“Muchas veces vienen y contratan y luego lo traspasan a otra gente y con un precio muy elevado de hasta 20 mil pesos, ya nos ha tocado gente que viene a recargar y pedimos el contrato y dicen que se lo prestaron, nosotros no podemos brindar el servicio de esa manera, eso no se debe de hacer”, dijo.

Te puede interesar: Constructores de Mazatlán se quedan sin empleos por falta de actividad económica

Agregó que cuando algún cliente quiera arrendar el equipo, debe asistir con anticipo a realizar el contrato, de lo contrario, si acude en el momento de la urgencia, corre el riesgo de no poder llevar el producto de manera instantánea, pues con la demanda que está teniendo, hay más clientes esperando su turno. Es aquí cuando, por la desesperación acuden a rentar a través de las redes sociales.

PARA SABER

A través de Facebook varios usuarios ofertan la renta de cilindros ya recargados. La renta es por 15 días con un costo de 5 mil pesos y un depósito de 3,500 pesos.





