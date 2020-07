Academias de danza exigen reapertura

Mazatlán, Sin.- Un grupo de alumnos, instructoras y profesoras de academias de danza acudieron a Palacio municipal para exigir del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres la reapertura de sus actividades, ya que aseguran que se les clasifica como gimnasios y no como academias.

Dijeron que solicitaron por varias ocasiones ante Oficialía Mayor el aval para su reapertura, pues otras academias ya están abiertas, incluso entregaron protocolos de seguridad con tiempos diferidos entre clase y clase para desinfectar los espacios y disminuir los riesgos de contagio, pero no se les ha dado respuesta.

Aranza Díaz, de la academia Danza Indigo, expresó: “Estamos viendo que otras academias se están abriendo, y queremos saber qué está pasando, que nos den respuesta, soluciones, que nos den una certidumbre, porque ya muchos de nosotros no podemos sostener más el pago de las rentas sin estar produciendo, no estamos trabajando y no tenemos el apoyo de las autoridades, y hasta ahorita no hay respuesta ni soluciones, solo esperar”.





Dijo que a pesar de que ya entregaron protocolos, no se les ha dado el visto bueno, mientras que bares, restaurantes, casinos, hoteles y playas ya están abiertos, y en muchos lugares no se guarda la sana distancia ni se acatan las medidas preventivas.

En Oficialía Mayor les pidieron que acudieran a Protección Civil para llevar un curso de protocolos que cuesta alrededor de 3 mil pesos, cuando es el mismo curso que se ofrece de manera gratuita vía Internet, en las páginas oficiales del gobierno federal y del Seguro Social.

En la manifestación estuvieron presentes alumnos, instructoras y maestras de las academias Danza Indigo, Teadino Dance Studio, Jazz Infinity Estudio, Salud y Baile, Edith Clavel, Danza Asís y Star Dance, quienes portaban carteles con las siguientes leyendas: “Apoyo en reaperturas de academias en Mazatlán”, “Reapertura del arte en Mazatlán”, “La danza combate obesidad, estrés, falta de autoestima y enfermedades”, “La danza ejercita mente, cuerpo y alma” y “La danza es pasión”.

