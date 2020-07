Boulevard Colosio en Rosario sigue en espera del alumbrado

Rosario, Sin.- El boulevard Luis Donaldo Colosio, una de las principales vialidades de la cabecera municipal, se encuentra en espera de que se le instale el alumbrado público.

Dicho boulevard recibió en el año 2017 una inversión de poco menos de 10 millones de pesos, recurso con el cual se introdujo totalmente nueva la red de drenaje y agua potable, además de la pavimentación con concreto estampado.





Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Reyes Salinas Uribe, director de Obras Públicas del municipio, aclaró que el recurso que se invirtió en esta obra no incluía el tema del alumbrado.

“Esa obra se realizó con recurso estatal y federal, el municipio aportó el recurso para el tema de los servicios, como lo es agua potable y drenaje y el estado aportó el recurso para la pavimentación, la obra no incluyó el alumbrado para la cual no hubo recurso y fue por eso que no se puso el alumbrado nuevo”.





También lee: Se abre el camino para obtener la vacuna contra Covid-19: Imelda Castro





Agregó que ya se tiene el proyecto para poder realizar esta obra, el cual tiene un costo de alrededor de 2 millones de pesos.





Dos millones es el costo del proyecto del alumbrado. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

“Para poder instalar el alumbrado nuevo ahí, se requiere un aproximado de 2 millones de pesos, el presidente municipal ya hizo la gestión ante el gobernador de Sinaloa para ese proyecto, estamos en espera de que nos llegue el recurso”.

Detalló que la obra tiene dos etapas, la primera que abarca de los arcos a la curva donde el alumbrado será con postería, mientras que el tramo de la iglesia será subterráneo.

Actualmente se tienen instalados algunos postes con luminarias los cuales fueron puestos de manera provisional.

DATO

10 millones de pesos fue la inversión realizada en el boulevard Luis Donaldo Colosio en 2017.













Lee más aquí:

Local Tendrá Elota Centro de Atención a Primera Infancia Local Academias de danza exigen reapertura Local Clases a distancia afectaron a las papelerías