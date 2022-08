Se amontona la basura en remodelación de la avenida Emilio Barragán

Mazatlán, Sin.- Entre montones de tierra, polvo, escombros y basura acumulada, así viven las personas en la avenida Emilio Barragán, entre Gutiérrez Nájera y Miguel Alemán, donde los trabajos de remodelación se han convertido en un calvario para ellos.

La pavimentación de la vialidad inició apenas el 1 de julio y se tiene previsto que termine hasta el mes de noviembre; habitantes de la zona piden a las autoridades que se agilice la remodelación.

El mal olor de la basura ha sido una constante, pues los vecinos reportan que el camión recolector de la basura deja de pasar por varios días y cuando pasa, no se lleva todos los desperdicios.

"Es mucha la basura la que hay y siempre hay pozos, uno está joven, pero nomas imagínate a nuestros padres, que ya son mayores, todo el riesgo que corren, que se lleguen a caer o les pase algo, toda la banqueta está destruida y por aquí a la altura del embarcadero de la Isla de la Piedra ya no se ven trabajos, solo más adelante, se deben de apresurar para terminar pronto", señaló Ángela, vecina del lugar.

Las banquetas rotas han sido una de las principales molestias de los colonos, pues representan un peligro para los peatones.

"Nada más es cuestión de pensar, imagínate que tienes prisa y por la misma prisa sales rápido de tu casa, y no te fijas y te caes, no puede ser, está bien que arreglen, pero sería bueno que le metan más prisa a esto y que terminen lo antes posible, porque sí está horrible no poder pasar ni a gusto por la colonia y ni se diga por las banquetas", añadió.

Desechos acumulados

Justo a la altura del Embarcadero de la Isla de la Piedra, los mismos residentes ponen su basura, pero el camión recolector no pasa de forma constante, por lo que los desechos se han acumulado.

"Ojalá que las autoridades pasen por aquí y vieran el cochinero, no se me hace justo que vean cómo está la calle toda destruida y que ni así pasen a recoger la basura, todo el cochinero que se hace y ni así checan las autoridades esto, es el colmo", comentó Alejandro, residente del área.

El proyecto de pavimentación va desde avenida Gutiérrez Nájera hasta calle Francisco Villa. La inversión es de 88 millones 193 mil pesos.