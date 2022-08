Contaminación y saturación turística: la cara de Mazatlán que no te muestran

A los 18 años, Juan Jaquez se lanzó a la aventura de viajar por todo México, ya no quería ver los paisajes, playas y lugares más impresionantes del país a través de una pantalla de televisión, él quería estar ahí, vivir la experiencia de primera mano; a sus 28 años, el joven originario de Gómez Palacio, Durango, ha recorrido numerosos destinos de playa y pueblos mágicos a lo largo y ancho de la República Mexicana, le gusta conocer las costumbres y tradiciones de los lugares, descansar, relajarse, disfrutar y conectar con la naturaleza, pues además es Ecólogo de profesión.

A Mazatlán ha venido en varias ocasiones y ha sido testigo de la evolución que ha tenido el puerto en los últimos años, pero también se ha dado cuenta de los problemas de contaminación, del mal manejo y tratamiento de aguas residuales y de basura que existen y sobre todo, de la saturación turística que presenta la ciudad, la cual se ha intensificado este 2022.

También te puede interesar: Isla Venados: la basura amenaza al paraíso de moda en Mazatlán

“Como visitante, veo muy poca oferta de turismo alternativo, algo que no se limite solo a playa, sol y arena. En otros destinos sí le apuestan más a atracciones como el senderismo, ciclismo, corredores en bosques, entre otras cosas”, dijo.

Asegura que Mazatlán debe buscar una alternativa ante los impactos negativos que generan en el medio ambiente los visitantes que prácticamente se han apoderado de la ciudad este verano.

“Las playas son el mejor atractivo de Mazatlán, pero también hay turistas que además de buscar el mar, quieren realizar otro tipo de actividades más amigables con el medio ambiente; el puerto tiene potencial para dar ese extra, pues cuenta con importantes arenas naturales. Es hora de empezar a explotarlas”.

El puerto tiene potencial para dar ese extra, pues cuenta con importantes arenas naturales. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE

Esta sobredensidad de visitantes, aunque beneficia en lo económico, impacta en los recursos naturales, en el ámbito social y cultural, por lo que se debe obligar a todos los involucrados a repensar la manera en que esta actividad económica se realiza.

Para este verano se prevé tener en el puerto a 677 mil visitantes, cifra que puede aumentar hasta un 20% y que alerta a la doctora en Medio Ambiente y Desarrollo, Blanca Roldán, quien aseguró que es urgente que en Mazatlán se tenga un turismo alternativo, compatible con el medio ambiente y que al mismo tiempo genere ingresos y empleos para una población local.

“El turismo sustentable es aquel que se debe de mantener tomando en cuenta las repercusiones actuales y en el futuro, sin afectar a las comunidades, a los ciudadanos locales y a los recursos naturales. Las características de este tipo de turismo es el respeto que se tiene por el medio ambiente, el que se realiza en áreas naturales con un mínimo impacto, a la par que se crea una conciencia ambiental con los visitantes; hay pautas tanto para los prestadores de servicio como para los turistas”, explicó.

Agregó que es muy complicado encontrar ecoturismo real, pues a veces aunque la actividad se desarrolle en un área natural, también se suele masificar, sobrepasando la capacidad de carga del sistema, mientras que el ecoturismo real está enfocado en grupos muy específicos, controlados según la capacidad de carga.

Los guías de turistas juegan un papel importante. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Observación de flora y fauna, safaris fotográficos, senderos interpretativos, aviturismo, rescate de flora y fauna, talleres educativos, campamentos tortugueros, observación de fósiles, observación de eventos geológicos, son algunos ejemplos de actividades dentro del ecoturismo.

"El turismo sustentable se tiene que relacionar con el contexto local, con su cultura, su flora y fauna; tener una experiencia con los recursos naturales de manera respetuosa, porque quiere tranquilidad y quiere aprender sobre la flora y fauna", agregó.

En este sentido, los guías de turistas juegan un papel importante, no solo deben tener esa función de manejar el grupo, sino también de decir a los turistas lo que pueden y no hacer.





¿QUÉ TIPO DE TURISMO LLEGA AL PUERTO?

Tras la reapertura económica, después del confinamiento social por el Covid-19 en el 2020, el puerto ha sido testigo de una masificación turística importante, incluso ha habido periodos donde la población flotante llega a ser mayor que la local.

Tan solo en Semana Santa 2022 la ciudad recibió a unos 800 mil visitantes, superando a la población local, que es aproximadamente de 500 mil habitantes, según el censo del INEGI realizado en el 2020.

Roldán aseguró que el turismo que arriba al puerto es, principalmente, un turista que busca la playa, estar consumiendo alcohol y escuchando música de banda.

“El turismo es mayormente nacional, con nivel de formación no tan alto, aunque eso no significa que no tengan cierto estatus de poder adquisitivo, sino que es más bien es una cuestión de educación, de querer aportar algo al mundo”, señaló.

“En su mayoría es un turista desordenado. Su desorden es concertado por tour operadores ante la permisividad de las autoridades, ya que no hay suficientes mecanismos para ordenar las malas prácticas de los visitantes ni de los de los prestadores de servicio”.

El puerto ha sido testigo de una masificación turística importante. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Añadió que los turistas también tienen un papel importante, ya que no solo es tarea de los operadores y hoteleros, ya que si ellos no demandan otras alternativas en la actividad, pocos le apostarán a ello.

“Se requiere de educación, concientización ambiental, de voluntad política y empresarial, pero no es algo fácil. Los objetivos empresariales en el tema de turismo son tener ganancias económicas y ofrecer la calidad que según ellos es el producto que están ofreciendo. La calidad también depende mucho de a qué público de turista se lo estás ofreciendo".

Resaltó que el turismo es bueno para Mazatlán, por los beneficios económicos que deja, ya que el 70% de su economía depende de este sector terciario, pero que la masificación ha causado estragos, tanto para la población local como para los mismos visitantes.





CRECIMIENTO SIN LÍMITES

"En Mazatlán prácticamente hay vacaciones todo el año.. hay que hacer fila unas dos horas para desayunar a gusto en algún restaurante, porque todo está saturado, afortunadamente", fue el discurso del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en un evento público el día martes 2 de agosto.

Sin embargo, esta saturación de turismo solo se mide desde lo económico, la derrama que deja y los empleos que genera, pero ¿qué impacto genera en el medio ambiente, en sus recursos naturales y hasta en el ámbito social?

“La problemática, a nivel contaminación, no cabe duda que está aumentando; esta se hace presente en sus diferentes tipos, la más común, o de la que el ciudadano tiene más percepción, es la generada por los residuos sólidos urbanos, sobre todo en la franja costera y sitios públicos”, explicó.

También está la acústica, la perturbación por el ruido. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

“También está la acústica, la perturbación por el ruido, tanto en las personas como en los animales; en general y mayormente, proviene de fuentes como el transporte público, antros y bares, pero también de las actividades derivadas de la construcción para el desarrollo turístico. Además de la visual, ya que la construcción de torres altísimas no solo rompen con la armonía del paisaje, sino que también han quitado el derecho a algunos vecinos la vista que tenían hacia el mar”.

El crecimiento poblacional y el desarrollo turístico han generado una mayor presión ambiental que ha traído nuevas formas de ocupación y aprovechamiento de los recursos naturales. Los desarrollos inmobiliarios tiran toda la vegetación nativa, aplanan los terrenos, empiezan a poner pasto y cuatro palmeras o árboles exóticos, especies invasoras y después todos los lotes para las casas.

"Ese tipo de desarrollo urbanístico es poco sustentable, no solo para el medio ambiente, sino para los residentes, porque las áreas verdes que están creando no se pueden usar. En Mazatlán hay saturación de avenidas, falta de infraestructura y educación vial, incluso en temas de movilidad, las ciclovías están mal pensadas, al construirse en camellones, no resultan funcionales ni para transportarse ni para la recreación”.





VISIÓN AL FUTURO

Luego de recorrer las calles de Mazatlán, disfrutar de su gastronomía y de sus atractivos turísticos, el aventurero Juan Jaquez espera que la próxima vez que visite el puerto ya se haya avanzado hacia el turismo sustentable, que las autoridades se involucren, que los visitantes respeten los reglamentos y disposiciones oficiales, que conozcan los atractivos de una forma amigable con la naturaleza y que en un espacio natural, las únicas huellas que dejen atrás, sean sus pisadas.





Local Exceso de ruido puede provocar estrés y trastornos del sueño, asegura sicólogo

DATOS

-677 mil visitantes se prevén tener en Mazatlán durante el verano (julio y agosto).

-5 mil millones de pesos es la derrama económica esperada.

-95% en ocupación hotelera registra Mazatlán para este verano (julio y agosto)

-13 nuevos hoteles se construyen actualmente.

-13 mil 500 cuartos de habitación se tienen actualmente, tanto de centros de hospedaje como de renta vacacional.