Rocha Moya se siente solo y tiene los enemigos en casa: Sergio Torres

Culiacán, Sin.- Sergio Torres, presidente estatal del partido Movimiento Ciudadano, advirtió que el gobernador buscó a la militancia priista encabezada por Fernando Pucheta, porque se siente solo, no tiene el respaldo de los morenistas, al contrario, tiene a los enemigos en casa.

Al anunciar su semanera naranja, un espacio, dijo, para darles voz a las y los ciudadanos con el propósito de cuestionar la actuación de los gobiernos; pero también proponer acciones y políticas públicas, Torres Félix aseguró que en Sinaloa no hay oposición, porque la mayoría que se decía opositor hoy están en el gabinete rochista.

Local Disminuyeron en un 20% los homicidios en Navolato

“Eso no va a suceder con nosotros y obviamente nosotros tenemos toda la apertura y disposición para tocar este y cualquier tema que sea en beneficio de las familias sinaloenses, con el gobernador o cualquier actor político”, dijo.

El presidente de MC en Sinaloa aseguró que el gobierno de Rocha Moya no lleva rumbo, no hay estrategia para brindar resultados a la población sinaloense.

“Desde hace meses dijimos que veíamos a Rocha desorientado, sin propuestas, sin ideas y hoy vemos a un gobernador sin proyecto, hoy vemos a un gobernador desganado sin datos del problema que más aqueja y que más le duele a los sinaloenses como es el tema de la salud, de manera particular el Covid-19”, dijo.

El ex priista dijo que pareciera que la salud es un tema que Rocha Moya no le pone atención, porque no trae datos, no sabe cuántas vacunas se necesitan, no sabe si habrá pruebas suficientes.

“No sabe nada el gobernador. Le recuerdo que en Sinaloa solamente con las cifras reales, nos reportan que han muerto más de nueve mil personas nueve mil familias en luto en Sinaloa por el coronavirus y el gobernador no trae datos”, lamentó.

Señaló que urge que, por favor, diga a los sinaloenses que está haciendo el estado para atender esta problemática que tanto aqueja a los sinaloenses; qué está haciendo el gobierno para apoyar a las familias, qué acciones está llevando y cuál es el plan para atender esta cuarta ola del Covid-19.

Foto: Cortesía | MC

“No queremos una mala copia del gobierno federal aquí en Sinaloa porque ya hemos visto todos los hierros y errores que se están cometiendo”, indicó.

Acompañado por Héctor García Fox y Gabriela Torres, integrantes de la Comisión operativa estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres destacó que en Sinaloa es más de lo mismo; estamos ante un gobierno que no trae nada, un gobierno que pareciere viene a nadar de muertito, a replicar lo que a nivel nacional, es ya un fracaso comprobado. Los sinaloenses aspiramos a tener algo mejor que una copia patito del gobierno de la república.

“Está haciendo en el mejor de los casos, lo mismo que los otros, pero hasta ahora no nos han dicho concretamente que traen de novedad para el desarrollo de Sinaloa”, señaló.