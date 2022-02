Reina la ingobernabilidad en Sinaloa: Roxana Rubio

Culiacán. Sin-. La presidenta del PAN estatal, Roxana Rubio Valdez aseguró que en Sinaloa hay ingobernabilidad, porque el Ejecutivo estatal no tiene acuerdos con su gabinete y un secretario de Salud que está siendo rebasado por los alcaldes y otros funcionarios que no lo toman en cuenta pese a ser la máxima autoridad sanitaria sinaloense.

"Un gobernador que no establece acuerdos con su gabinete, un secretario de Salud que no tiene autoridad, que hoy más que nunca debería de ser el máximo representante de la información, control y transparencia, y al contrario, está siendo sobrepasado por alcaldes y otros funcionarios que simplemente no lo toman en cuenta", dijo.

En su primera rueda de prensa oficial como presidenta del partido en Sinaloa, Rubio Valdez se refirió a la aprobación que finalmente se dio del Carnaval de Mazatlán, que ha generado confrontaciones entre funcionarios que sin ningún recato tomas sus propias decisiones.

“Las confrontaciones de los que fuimos testigos en los últimos días por la realización del Carnaval de Mazatlán no fue cosa menor, no hay gobierno, sus mismos funcionarios lo están pisoteando y sin la mínima decencia toman sus propias decisiones por terquedad y conveniencias personales”, dijo.

Igualmente arremetió contra Estrada Ferreiro, de quien dijo lo único que le sale bien son los conflictos.

“Esta misma situación de ingobernabilidad se vive en Culiacán, con un alcalde, en conflictos con el gobernador y su pueblo, y en el Congreso del Estado, con diputados de Morena”, indicó.

La dirigente estatal del PAN demandó que los mitotes y pleitos de mercado, se queden ahí, en el mercado, no en Palacio de Gobierno, ni en los Ayuntamientos, ni en el Congreso del Estado.

Por otro lado fue contundente al asegurar que ha sido lamentable darnos cuenta que el cambio que tanto prometió el presidente Andrés Manuel no fue posible en lo que criticó y se opuso, ahora, ellos mismos son los protagonistas.

Señaló que el gobierno de Morena se está cayendo, se ha desmoronando, con un presidente que no tiene respuestas y su nepotismo lo destruyó.

"Han caído en su propia trampa, son un gobierno dividido que atenta diariamente contra la democracia y la libertad de expresión, un claro ejemplo son las protestas de las y los periodistas en las mañaneras, que han dejado al presidente sin salida", dijo.