Está desfasada la cadena de seguridad en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- El tema de la cadena de seguridad general en Sinaloa está completamente desfasado, lamentó José Luis Polo Palafox.

El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa manifestó que la prevención está fulminada, la procuración de justicia no existe, el poder judicial está paralizado y la cadena penitenciaria está desarticulada.

"La última parte de la cadena en la justicia penal es la política penitenciaria, pero la prevención está fulminada, la procuración de justicia no existe. Con la llegada de la nueva fiscal Sara Bruna, las cosas siguen igual o peor, la señora no ha salido a las regiones, no opera, no hay cambios en las zonas, siguen los mismos vicios, parece que el mensaje de arriba hacia abajo es que no judicialice nada", dijo.

Llamó al gobernador Rubén Rocha Moya a reforzar la política pública en la cadena de la justicia penal integral y especial atención en el tema penitenciario, que es la parte más terrible que se tiene en Sinaloa.

"El tema penitenciario es lamentable lo que vemos ahí, no hay readaptación, hay perfeccionamiento en las conductas criminales", expresó.

Polo Palafox consideró que es un error que los penales estén a cargo de la misma Secretaría de Seguridad Pública, que también tiene a su cargo la prevención del delito.

"Los penales no tendría por qué controlarlos la Secretaría de Seguridad Pública, no pueden con el tema de la prevención y todavía le cargamos la readaptación; pues es un error garrafal, ahí tendría que haber un área de la Secretaría General Gobierno, que se encargará de controlar, vigilar y adoptar a un proceso moderno y racional los penales en Sinaloa", indicó.

Señaló que en Culiacán no se fugan los reos porque no quieren, ya que ahí tienen comida, porque si fuera voluntad de ellos, el día que quieran se van todos y se queda el penal con cero reos.





