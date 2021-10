Quedan solventadas observaciones a la cuenta 2019, asegura Tesorero Municipal

Mazatlán, Sin.- Ya quedaron solventadas las observaciones a la cuenta pública municipal del 2019, los sobresueldos que dicen los diputados que vienen por más de 5 millones de pesos son los sueldos de regidores y la Sindica Procuradora que fueron autorizados por el mismo Cabildo, informó el tesorero Javier Alarcón Lizárraga.

Aunque aclaró que son observaciones provisionales, ya que van llegando los diputados, emitieron observaciones a todos los municipios y en el caso de Mazatlán, expusieron 14 observaciones, dando tres días para contestar, lo que consideró imposible, pero después serán 30 días para solventar todas las observaciones.

“Estamos en ese periodo, hemos solventado todo, las observaciones que nos dieron, todas son administrativas, ninguna son transitorias o graves, por ejemplo los sueldos, nos dicen están sobresueldos, no tenemos sobresueldos los regidores en Cabildo se aprobó realmente, la partida de Egresos está aprobado ese sobresueldo a los regidores, no es un sobresueldo que se ha dado no aprobado, que es lo que tenemos que aclarar con ellos”, explicó el funcionario municipal.

Recordó que ya tuvieron una reunión con la titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE), donde todas las observaciones que les hicieron, ya fueron aclaras y se enviaron a los diputados.

Alarcón Lizárraga aseguró que no hay nada que ocultar, se encuentran tranquilos, de hecho ya le informó al alcalde Benítez Torres quien le habló preocupado, pero ya se le indicó que quedaron todas las observaciones solventadas.

El tesorero municipal consideró que como van entrando, los diputados van a revisar todas las cuentas públicas, y en el caso de Mazatlán, la observación de los sueldos, están justificados, ya que el mismo Cabildo aprobó el Presupuesto de Egresos y con eso es suficiente para aclararles, de que son sueldos de los regidores y de la Sindica Procuradora autorizados y que están pagando sus impuestos.





























