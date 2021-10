La Comisión de Transparencia va con todo contra la corrupción: Cecilia Cobarrubias

Culiacán, Sin.- “El combate a la corrupción debe de ser la prioridad de los legisladores que representamos a los sinaloenses”, dijo la presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, Cecilia Covarrubias, quien además se comprometió a ir a fondo contra la corrupción

La legisladora de morena insistió que también se requiere que haya sanciones reales a los servidores públicos que están haciendo mal uso del recurso público, mal uso de las instituciones.

“Llamo a mis compañeros a trabajar para que ésta Comisión brille en equipo, brille en conjunto, brille por trabajo y deje una herencia a los sinaloenses en lo que nos compete en abatir la corrupción, abonar a la transparencia e incluir más la participación ciudadana”, dijo.

Al quedar formalmente instalada la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, el diputado Marco Antonio Zazueta, quien forma parte de esta comisión, dijo que están comprometidos a detectar todo lo que los gobiernos quieren ocultar, toda la simulación que hay en los entes públicos y también el tráfico de influencias que hay en los mismos.

“Sabemos que hay un enorme trabajo por hacer. Necesitamos fortalecer los órganos internos de control de todas las entidades, de todos los municipios”, dijo.

“Ya no se debe de continuar con esa política de permisividad a los funcionarios y servidores públicos porque mientras eso siga existiendo, prácticamente va a ver quién lo siga haciendo porque no hay consecuencias, no pasa nada, vivimos en un estado en el que por más de 50 años hemos visto cómo han saqueado al estado, hemos visto cómo corrompen las instituciones, hemos vistos muchas atrocidades y no hay un solo castigo”, indicó.

Lamentó que ni siquiera se ha inhabilitado a un servidor público, por lo que la Comisión Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana revisará que es lo que está haciendo falta para ver en que van a contribuir los diputados como representantes de la sociedad.

“Queremos que haya respuestas para los ciudadanos que nos pusieron a los 40 diputados en el Congreso, de los cuáles cinco integran esta comisión que se comprometen a trabajar todos los días”, señaló.









