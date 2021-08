Sindicalizados del Ayuntamiento piden incremento salarial

Escuinapa, Sin.- Los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Escuinapa (Stasae) están buscando un incremento a su salario del siete por ciento, esto lo informó Jaime Lizárraga Rojas, dirigente sindical.

El secretario general del Stasae, comentó que fue a principios de esta semana cuando se hizo el emplazamiento a huelga al Tribunal Municipal, en el cual se está buscando el incremento del siete por ciento al salario.

"Ya hicimos la entrega del emplazamiento a huelga ante el tribunal, ahí solamente lo que se está pidiendo es el incremento del siete por ciento sobre el salario de la base sindical, es la petición más fuerte que estamos llevando".

En cuanto a posibles incorporación de nuevas bases sindicales, dijo que esto no se solicitó, lo cual fue un acuerdo que se hizo con el presidente municipal Emmett Soto Grave desde el inicio de administración.

"No estamos solicitando ninguna base, somos conscientes de la situación económica en la que se encuentra el municipio y no incluimos la petición de nuevas bases sindicales, además de que fue un acuerdo que en un inicio se hizo con el presidente, no se quiere incrementar más la nómina".

Informó que es el próximo 1 de octubre cuando se lleve a cabo la negociación, siendo ahí cuando se lleva a cabo el acuerdo del incremento partiendo de la propuesta que ellos llevan que es del siete por ciento.

Para concluir, dijo que se espera que la negociación se lleve a cabo en los mejores términos en donde no se afecte al municipio y tampoco a la base trabajadora.









