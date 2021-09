Proceden amparos por desabasto de agua en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El recurso de amparo sí procede en contra de Jumapam por no proporcionar el suministro de agua, al igual que sucede con un usuario que le cortan por completo el servicio, y más cuando algunas familias tienen ya 10 días sin recibir nada de agua, aseguró Jesús Cacique Almaraz, integrante del Grupo de Abogados Unidos de Mazatlán.

Dijo que si se restablece el servicio para el día viernes, los usuarios tienen el derecho a demandar por la vía administrativa para agotar el procedimiento de un cobro indebido por la prestación de un servicio que nunca llegó y recibir un descuento proporcional por la parte que no se suministró en los 10 o 15 días en que no hubo agua.

“Es un derecho del ciudadano exigir y pedir mediante el amparo, les proporcionen agua. El acto de autoridad es proporcional como tal a Jumapam que es la autoridad, y contra ella sí procede un amparo al no proporcionarles el suministro; es contra acto de autoridad al ser omiso”, expresó.

Comentó que la ley establece que en 3 días la autoridad, en este caso Jumapam, debe dar respuesta al derecho de petición y si no lo hace, se va al amparo.

“Tan solo por el derecho de petición debe proceder el amparo, en los siguientes términos: Exijo que me instalen mi servicio, no me lo instalas, yo me voy al amparo para que me lo instalen, ese es el proceso, yo pido, eres omiso, yo me voy al amparo, y ahí ya tienes que responder a la autoridad federal”, apuntó.

Cacique Almaraz agregó que también pudiera interponerse una demanda vía administrativa para recibir un descuento por algo que no se recibió, ya que de las tuberías sólo aire en más de 10 días y en algunos casos agua turbia.

“Ellos van alegar que está fuera de su alcance, que fue un fenómeno imprevisto de causas imponderables como lo es el fenómeno meteorológico, pero también deben ser duchos y ágiles en el restablecimiento del servicio, a lo mejor fueron omisos”, indicó.

Recordó que tiempo atrás, a él le tocó interponer muchos amparos contra la Junta de Agua Potable y Alcantarillado para evitar que a la gente se les cortara el servicio de agua, ya que es un derecho del ciudadano, y lo único que pueden hacer es reducirla.

"Tenemos conocimiento de que algunas familias ya van para los 10 días sin agua, les entra puro aire, pero no hay agua, así que no debería de haber un derecho de cobro, sino un descuento por la parte que no se suministró", concluyó.









