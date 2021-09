Ante desabasto de agua, vecinos bloquean calles en la colonia Benito Juárez

Mazatlán, Sin.- Ante el desabasto de agua en la ciudad, vecinos de la colonia Benito Juárez bloquearon el paso vehicular en la calle Agustín Melgar entre la avenida Juan Pablo II y calle Juan Balderas.

Miguel, vecino afectado, comenta que realizan están acción para exigirle a la autoridad competente una solución, pues el desabasto del vital líquido en este asentamiento se empezó a notar antes del paso del huracán "Nora".

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Queremos una solución porque incluso antes de que pasara el huracán Nora hubo una reducción de agua, después pasó este problema y es entendible, pero otras colonias si tienen agua y la autoridad no ha dicho cuando se va a restablecer el servicio", comentó.

Agregó que han sabido que pipas del Ayuntamiento han estado abasteciendo agua en los hogares, pero cobrando por el servicio, aún y cuando se dijo que sería gratuito.

"Ayer se rumoró que iba a llegar de las 3:30 en adelante y no llegó, supimos que por el Lienzo Charro andaba aún apipa vendiendo el agua y se nos hace injusto porque el recibo va a llegar al piquete, se vence la fecha de pago y si no lo hacemos no la van a cortar", agregó.

Añadió también que por la escasez se han visto en la necesidad de comprar agua embotellada o purificada, sin embargo es un gran gasto, ya que los precios se incrementaron al doble.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Normalmente el galón lo daban en 12 pesos y me ha tocado comprarlo en 30, 50 pesos, es un gasto considerable porque ahorita como está la situación económica no hay para gastos extras", añadió.

Los vecinos prometieron que estarían ahí día y noche hasta que la Jumapam les diera una solución, pues las familias ya no tienen agua ni para ir al baño, mucho menos para asearse o realizar la limpieza de sus hogares.

















