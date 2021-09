Ante escasez, en Mazatlán sacan el agua hasta del arroyo

Mazatlán, Sin.- Sin agua para consumo humano, para asearse o limpiar el hogar, los mazatlecos sufren por la ausencia del líquido en sus hogares.

El gobierno municipal puso a disposición de la ciudadanía diversas pipas, sin embargo, este servicio no ha llegado a todas las colonias de Mazatlán. Además, tras la reparación emergente que realizó Jumapam y Conagua en el canal dañado por la tormenta tropical “Nora”, se dijo que el servicio se iba a regularizar paulatinamente a partir de este martes; no obstante, en algunos asentamientos no ha caído ni una sola gota.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Hablamos por teléfono a un número que nos dieron del ayuntamiento y nos dijeron que sí iban a venir, que me iban a dar prioridad porque soy adulto mayor, me dijeron que tuviera listo los botes y aquí estoy esperándolos", comentó doña Paula, de la colonia Constitución.

Colonos de la 20 de Noviembre han empezado a sacar agua del arroyo Jabalines, a pesar de lo sucia o contaminada que pudiera estar, aunque sea para poder ir al baño.

"Me quiero bañar y no puedo, la gente lo que está haciendo es sacar agua del arroyo para los baños, porque no sabemos cuándo venga el agua", comentó una vecina.

Local Por falta de agua, cierran restauranteros del mercado Pino Suárez de Mazatlán

En la Benito Juárez y Venustiano Carranza también se han visto en la necesidad de abrir los registros de Teléfonos de México que quedaron con agua tras las pasadas lluvias para extraerla.

"Están sacando las personas agua del registro de Telmex, para los baños, ¿qué vamos a hacer?, el agua de los tinacos ya se acabó", mencionó Milcha.

Los primeros días de esta semana el agua embotellada era un alternativa, pero hasta en las purificadoras el líquido ya empezó a escasear debido a la gran demanda; algunas han tenido que suspender el servicio.

"Las purificadoras están cerradas, ya es mucho sin agua, otras veces nos estaba bajando poquita en la noche, pero ahorita ya nada, ya ni en las purificadoras hay", expresó Andrea.

Por si fuera poco, los precios se incrementaron, ya que en algunas tiendas de conveniencia se duplicaron.

Puedes leer: Abastecen sólo el 40% de la demanda de agua de Mazatlán

"En Santa Fe, en el Kiosko, me vendieron un garrafón en 150 pesos, antes costaba 60, se están aprovechando, en las purificadoras costaba 12 pesos, ahora 20, y los galones de 10 litros están en 33 pesos, es un gasto muy grande", indicó Nayeli.

















Lee más aquí:

Local Ante desabasto de agua, vecinos bloquean calles en la colonia Benito Juárez Local Afectaciones menores en hoteles, restaurantes y comercios por falta de agua Local Comunidad indígena tiene más de un año sin agua potable