Presidente de Rosario no descarta participar en elecciones del 2021

Rosario, Sin.- Luego de cumplir con el segundo año de su segunda gestión como presidente de El Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez no descartó participar en el proceso electoral que se aproxima.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas para el proceso del 2021, el alcalde aseguró que actualmente se encuentra enfocado en sacar adelante el tema de su administración.

"Ahorita de momento estamos nosotros cerrando año, vamos a ver qué dice el partido, soy una persona que no me gusta escuchar cantos de sirena, si el partido me habla, pues es algo que ya tendré que platicar con mi esposa, el equipo de trabajo y valorarlo".

Agregó que un político nunca debe decir "de esta agua no beberé". Recalcó ser una persona que le gusta el servicio público, por lo que no está cerrado a aspirar a otro cargo.

"Soy un hombre que le gusta el servicio público, me considero un servidor público, no un político, esa es la formación de los médicos y pues desde la trinchera donde yo esté siempre voy a contribuir a mi municipio que tanto me ha dado".

Cabe mencionar que por ley, el alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez está imposibilitado para poder buscar la reelección en la presidencia, por lo que al participar en las elecciones tendrá que ser por algún otro cargo de elección popular diferente a la presidencia municipal.

















