Combinar los usos para riego, energía y agua; el reto de la Picachos

Mazatlán, Sin.- Con el objetivo de garantizar el desarrollo de los cultivos en una superficie de 22 mil 500 hectáreas y aumentar la dotación de agua potable a la ciudad de Mazatlán, a través del acueducto Picachos- Mazatlán y la potabilizadora Miravalles, fue construida la Presa Picachos, señaló la directora general de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, al visitar la zona la mañana de este sábado.

"Es una presa muy bonita y tiene varias características. Se construyó con la idea de garantizar el desarrollo de los cultivos para 22 mil 500 hectáreas, con una razón de nueve hectáreas por usuario y también para dotar de agua a la ciudad de Mazatlán", señaló

La presa se construyó entre el año 2006 y el 2011, con una inversión de tres mil 546 millones de pesos, de los cuales el gobierno federal aportó el 42.92%, el gobierno estatal el 48.84% y el municipal el 8.14%.

PROBLEMÁTICA

"Se hizo la obra y desde su entrada (2010) como no tiene sistema de riego, 11 veces se ha derramado y 11 veces ha pasado el agua sin que nadie la use, eso es lo triste ¿cuánto? cerca de 60 metros cúbicos por segundo, un gasto aproximado de toda el agua que utiliza la zona metropolitana del Valle de México", explicó.

El reto, agregó, es combinar los usos para riego, la generación de energía eléctrica y el suministro de agua potable.

ZONA DE RIEGO

Su objetivo es dotar de agua para riego a 22 mil 500 hectáreas de cosecha como chile, cítricos, frijol, hortalizas, maíz y mango en beneficio de tres mil 172 usuarios.

En la margen izquierda (16 mil hectáreas), comentó, el costo estimado de poner toda la zona de riego sería de dos mil 412.07 millones de pesos, mientras que en el margen de la derecha (tres mil 300 hectáreas de modernización más dos mil 500 hectáreas nuevas) es de 209.34 millones de pesos.

ESTATUS ACTUAL

A pesar de que ya se tiene un oficio de liberación de inversión por 593.9 millones de pesos y hay un paquete de concurso para la construcción de obra en dos mil 055 hectáreas de la margen izquierda (Río Presidio) se requiere aún la liberación de tierras por parte del gobierno del estado.

"Ya tenemos el proyecto para licitar y todo pero, tuvimos en el 2020 cerca de 600 millones de pesos que se pusieron a disposición porque los terrenos no están liberados. No se puede empezar hasta que no se tengan las tierras lieradas por parte del gobierno y eso es lo que nos ha detenido", comentó.

Jiménez Cisneros detalló que en la presa hay una cantidad de 10 metros cúbicos de agua por segundo, algún aparte ya está siendo usada para riego y un metro cúbico (mil litros) por segundo está siendo destinado a la planta potabilizadora de Mazatlán (Miravalles) a través del acueducto Picachos-Mazatlán con una longitud de 33.5 kilómetros para el beneficio de más de 500 mil mazatlecos.

Tiene ya preparado una zona para la generación de energía eléctrica; estamos en una presa multiusos, tiene la parte de la pesca, la parte turística y faltaría hacer la zona de riego.

La posibilidad de tener en un futuro dicha zona de riego depende de una inversión total de dos mil 600 millones de pesos que se emplearán para construir 370 kilómetros de canales.





