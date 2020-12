Presa Santa María se terminará en el 2023

Rosario, Sin.- La construcción de la presa Santa María se estará terminando en el 2023, así lo externó el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal hizo este compromiso al visitar la zona donde se está construyendo la obra hidráulica la cual tenía más de un año detenida por asuntos legales.

En su discurso, reconoció la voluntad por parte de los comuneros de Santa María quienes este jueves llegaron a acuerdo con el Gobierno del Estado.

Yo quiero agradecer mucho a los comuneros de Santa María que ayudaron, ya se firmó un convenio y la obra se va poner en marcha.

López Obrador

Reiteró su compromiso de terminar esta obra, la cual dijo tiene que ser concluida antes de que concluya el año 2023.

"El propósito es terminar esta obra antes que termine nuestro gobierno, no queremos dejar obras en proceso, nosotros heredamos muchas obras que se iniciaron y se abandonaron, y no queremos dejar obras empezadas y que no se terminen, por eso estamos aquí en Santa María y tenemos que procurar que se termine antes que concluya el 2023".

Destacó que actualmente la obra tiene una inversión de alrededor de dos mil millones de pesos y restan un aproximado de 10 mil millones.

El recurso no nos va a faltar.

López Obrador

Al término de su discurso, López Obrador hizo el compromiso también de pavimentar el camino que conduce a la comunidad de Santa María, asegurando que el día que regrese a inaugurar la presa, el camino ya debe estar concluido.

Cabe mencionar que de acuerdo a lo informado por Blanca Jiménez, directora de CONAGUA, los trabajos tienen que estar reiniciando el próximo lunes.

