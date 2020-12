Destaca Pineda obras de educación y urbanización en su informe

Rosario, Sin.- Las obras en materia de educación y urbanización fue lo que destacó el alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez en informe de labores del año 2020 el cual está a punto de concluir.

El presidente municipal reconoció que este año no ha sido fácil para su administración al igual que en todo el país, ya que a consecuencia de la pandemia los recursos han sido escasos.

Destacó que para poder salir adelante y no dejar de hacer obra, se trabajó de una manera austera.

"En cada año nuestro gobierno ha sufrido los embates de fenómenos naturales, este año fue la pandemia, eso ha provocado que los recursos sean escasos, los ingresos son bajos y eso se refleja en las participaciones federales, ha sido muy difícil para nosotros como Gobierno, aún así no hemos dejado de pagar quincenas".

"Hemos sido un Gobierno muy austero, sin opulencia porque sabiamos a lo que íbamos, sabíamos la situación financiera del municipio, no hemos estrenado carro del año ningún funcionario, se detuvieron lujos, no hubo comelitos, no hubo pago de celulares y más cosas que nos hemos ahorrado, si no hubieramos hecho eso, no hubiera recursos para salir adelante".





Aunque no precisó una inversión total realizada en el municipio durante todo el año, destacó la realizada en educación en la cual dijo se aplicaron poco más de ochos millones de pesos, en electrificación cerca de cinco millones, en el mercado Miguel Hidalgo más de cuatro millones y en los callejones alrededor de nueve millones.

Al finalizar, Pineda Domínguez aseguró que el último año que resta de su administración se va seguir trabajando de la misma forma austera para seguir llevando obras al municipio.

















