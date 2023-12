Por dirigir al gobierno más corrupto, Malova no debiera andar de candidato: Rocha Moya

Culiacán, Sin. -“Por haber encabezado el gobierno más corrupto de la historia, Malova no debería andar en estos trotes”, así lo manifestó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya al opinar sobre la aparición del exgobernador, Mario Lopez Valdez en un evento priista realizado el sábado pasado.

Sobre la posibilidad de que Mario Lopez Valdez, regrese a la vida política como candidato al Senado de la República, Rocha Moya manifestó que por respeto a la ciudadanía que le dio su voto, Malova debería limitarse y no ser candidato, pues encabezó un gobierno que fue de los más corruptos y violentos de Sinaloa.

El gobernador citó a los funcionarios de la administración de Malova que fueron procesados judicialmente por el desvío de recursos, como fue el caso del ya fallecido, secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, Armando Villarreal Ibarra, ex secretario de Finanzas y Luis Ángel Pineda Ochoa, ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo estatal.

“Si creen que les va dar votos, de ese tipo de funcionarios servidores públicos, quiere el Frente, pues ellos que se hagan responsables para dar la cara, él dejó totalmente endeudado al estado y además entró con un préstamos de 2 mil 600 mdp es el que dejó más deuda”, dijo.

Rocha Moya opinó que Malova no aclaró sobre sus aspiraciones políticas, pero que en definitiva su aparición en el auditorio del PRI podría tratarse de alguna intención, sin embargo, dijo que el exgobernador tenía el derecho de aspirar a ser candidato pero que la ciudadanía se encargaría de valorarlo.

“Yo no sé si regresó al PRI, regresó al auditorio y como están aliados el PRI y el PAN, no aclaró que volvería al PRI y no aclaró si quería el Senado, si lo hizo tiene su derecho de hacerlo pero su gobierno se identificó como un gobierno panista”, expuso.