Gobernador dice no haber sido discriminatorio en discurso de su Segundo Informe

Culiacán, Sin. -“A lo largo de mi trayectoria académica y política y como hombre de izquierda, he dejado testimonio fehaciente de mi respeto a la diversidad y a los derechos de las minorías”, aclaró el gobernador a través de su cuenta X (twitter), al referirse al discurso que sostuvo durante su Segundo Informe de Labores, donde dijo que tener un hijo con adicciones es peor que tener un hijo homosexual.

Rubén Rocha Moya, acompañó su publicación en X, con el video completo de lo que dijo en su discurso, pues afirmó que su declaración fue descontextualizada al ser replicada por la prensa.

En el video, el gobernador comenta que muchas familias siente que los “castigo dios” porque su hija o hijo es homosexual, y eso es incorrecto pues deben comprenderlos y quererlos.

“No, es su naturaleza a esos quiéranlos y compréndalos, yo no soy homofóbico les pido que no lo sean no aborrezcan a las personas homosexuales, la diversidad es parte de nuestra humanidad”, expuso.

Sin embargo, anterior a ello, el Gobernador había expresado lo siguiente;

“Por fortuna tenemos controlado el tema de las adicciones, que eso está más feo, mucho más, que tener a un hijo homosexual o a un hijo con discapacidad o tener a un hijo (si) homosexual”.

A lo largo de mi trayectoria académica y política, en mi lucha como hombre de izquierda, he dejado testimonio fehaciente de mi respeto a la diversidad y a los derechos de las minorías.



Se ha pretendido cuestionar una vida de congruencia con estas causas, al editar un video de… pic.twitter.com/tirknS3GEq — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) December 4, 2023

De esta forma, Rocha Moya reiteró su compromiso con la defensa de los derecho al asegurar que se “ha pretendido cuestionar una vida de congruencia con estas causas”, al editarse un video de su postura.