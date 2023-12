Malova López confirmó que podría buscar la Senaduría en el informe de Paloma Sánchez

Culiacán, Sin. -Después de casi 14 años de no pisar las instalaciones del PRI en Culiacán, el ex gobernador Mario López Valdez acudió hoy 02 de diciembre al informe legislativo de la diputada federal Paloma Sánchez Ramos, donde también confirmó que podría buscar la senaduría.

A su llegada a la sede priista, mencionó que a él le llegó la invitación para asistir al informe y “las invitaciones se atienden”, expresó.

Ante ello se ha cuestionado en diversas ocasiones a líderes priistas sobre la incorporación de Malova al PRI, pero hasta el momento no hay un anuncio al respecto.

El exgobernador que salió del ojo público en 2016, pero durante su última entrevista habló sobre talentos nuevos, por lo que ahora asegura que “si tengo que estar en el sol para que otros estén en la sombra, esta bien”.

Al ser cuestionado de si busca o no la senaduría, respondió “si quiero ser pero si no soy mejor, no pasa nada”.

En cuanto a si le ofrecieron formar parte del futuro político del PRI, se limitó a decir “mídanle, ya no soy el mismo Malova del 2010”.

Finalmente, el ex gobernador indicó que lo que puede dejar en claro es que hoy está donde la fuerza y el corazón son el lema, “el corazón lo tengo, no se si tenga la fuerza”.