Por desalojo irregular, ordenan investigación contra Alfaro Gaxiola

Mazatlán, Sin.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ordenó al Órgano de Control Interno y a Asuntos Internos abrir una investigación contra el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

El jefe policiaco no estuvo presente en la presentación de los resultados de la Semana de la Moto en Cabildo Municipal.

“Hoy le mandé un oficio, donde enérgicamente le repruebo, por eso no lo invitamos (a estar en la mesa del presídium), que ayer por orden judicial estuvo en un evento de desalojo de dos particulares que están de pleito y a pesar de que hubo violencia y le pidieron apoyo, no cumplió y quien no cumple no puede estar en esta mesa”, explicó el Químico Benítez.

Dijo que se le informó al Órgano Interno de Control y de ser necesario, va a ser detenido por incumplir una orden judicial, que aunque no era responsabilidad del municipio, era para el Secretario de Seguridad Pública porque a él se le hizo llegar la orden del juez.

Manifestó que se le dio un extrañamiento severo y le dieron parte a que el Órgano Interno de Control y de Asuntos Internos lo investigue y si es responsable, el Jefe Policiaco ya sabe la consecuencia.

Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, indicó que el secretario Alfaro Gaxiola sigue trabajando.

La mañana del lunes, se registró un desalojo de habitantes de la invasión Hacienda del Valle y se le pidió el apoyo a la Policía Municipal. Mientras se daba el proceso de desalojo, se volvió violento, por lo que los actuarios vieron que los policías no intervinieron para nada ni para poner orden.

El funcionario municipal aclaró que el Jefe Policiaco no está arrestado y sigue trabajando de manera normal, solo no fue invitado al presídium.

González Zataráin destacó que los actuarios tomaron nota de la nula actuación policiaca y no se sabe en qué vaya a parar el asunto con Alfaro Gaxiola.