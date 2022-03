Llaman a denunciar presiones a trabajadores para hacer proselitismo

Mazatlán. Sin-. Ante la denuncia de trabajadores eventuales, de que los están condicionando a hacer proselitismo a favor de la permanencia del presidente de México, Andrés López Obrador, en la consulta del próximo 10 de abril, el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, los llamó a acudir ante la Sindica Procuradora o al Órgano Interno de Control.

Aseguró que no tiene conocimiento de que estén utilizando a los trabajadores eventuales para hacer proselitismo por el “Sí a López Obrador”.

"Por parte de la administración y el alcalde, no hay nada de eso, no lo hicimos con el tema de síndicos y comisarios y hoy tampoco lo vamos a hacer, claro, cada quien hará su luchita y en lo personal, pero no obligar a nadie, claro que yo lo voy a hacer, voy a impulsar, obviamente, eso en mi familia, mis amigos, pero yo no voy a obligar a nadie, también el alcalde al igual lo va a hacer y lo está haciendo, aquí no se está obligando a nadie", manifestó el funcionario municipal.

Rechazó que se esté condicionando a los trabajadores, e incluso, no se ha tenido ningún acercamiento con ellos desde aquel sábado que se suspendió el pago por medio de la empresa pagadora.

González Zataráin llamó a los trabajadores que se sientan forzados, a presentar la denuncia ante la Sindica Procuradora o en el Órgano Interno de Control, para conocer quién los está obligando, pero que presenten pruebas.





PIDEN A LA SÍNDICA INVESTIGAR DENUNCIAS

El regidor del PAN, Martín Pérez Torres, pidió a la Sindica Procuradora investigar las denuncias de trabajadores eventuales del Ayuntamiento a los que están presionando para que hagan proselitismo a favor del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ahí sí le tiene que entrar la Síndica a investigar si hay una denuncia en ese sentido”.

- ¿A menos que lo hagan fuera de su horario de trabajo?

“Es que hay dos cosas que se deben puntualizar, si hay o van en horario de trabajo y obligados, es doble la falta, pero si los están invitando obligatoriamente a fuerzas de que vayan ya que terminen su jornada laboral, pues también se tiene que investigar, porque nadie puede ser presionado, coaccionado u obligado a hacer por un trabajo otras actividades extras, en este caso, promover la revocación de mandato, por eso la síndica lo debe de investigar”, manifestó el regidor panista.

Pérez Torres indicó que si el trabajador del Ayuntamiento lo quiere hacer está en libertad, pero nadie por obligación.