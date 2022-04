Buscan rigurosidad en castigos a policías corruptos

Mazatlán, Sin.- El Ayuntamiento de Mazatlán busca reformar el reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública para impedir que a los policías que cometen faltas y presuntos actos de corrupción no se les castigue con todo el rigor de la ley; y es que actualmente, luego de una queja o denuncia, prácticamente salen bien librados del problema con solo una amonestación o un arresto por 36 horas.

“Viene muy duro este nuevo reglamento, con las modificaciones que le haremos, vamos a trabajar muy duro, son tres reglamentos en materia de Seguridad Pública. De hecho, este fin de semana tuvimos la última mesa de trabajo en donde está involucrada la dirección de Asuntos Jurídicos del municipio, Órgano Interno de Control, está Asuntos Internos de Seguridad Pública y están otras dependencias como Honor y Justicia y la Propia Secretaría de Seguridad Pública, estamos ajustando ya un reglamento en donde estamos consensuando la forma de poder operar”, explicó el secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin.

Puedes leer: Va Ayuntamiento por préstamo de 60 millones

Aseguró que son tres reglamentos en materia de seguridad pública, del Bando de Policía y de la propia operatividad de la Unidad de Asuntos Internos, a quien se le va a dar más fortaleza para desligarse de la dependencia que tiene de Seguridad Pública.

La Unidad de Asuntos Internos deberá ahora ser más autónoma y actuar de manera más responsable. En ese sentido, le están dando el respaldo jurídico con esa reforma al reglamento y con ello darle las facultades para poder actuar contra los elementos policiacos.

El secretario del Ayuntamiento consideró que le hacía falta esa reforma para poder actuar, por eso había nulos o muy pocos resultados en materia de Asuntos Internos, precisamente porque la reglamentación no le permitía poder sancionar a los policías municipales, además de que los tiempos eran muy acotados y se les va a ampliar con el tema de la investigación e integración, para poder tener mayor fortaleza y sanciones en ese sentido.

Advirtió que con estas reformas, los elementos policiacos ya no podrán evadir la justicia, y que no quede solo en una pequeña amonestación o un arresto de hasta por 36 horas, por lo que ahora la Unidad de Asuntos Internos deberá tener mayor fortaleza para que los policías infractores no evadan su responsabilidad.

De las 12 denuncias que hay actualmente contra elementos policiacos y de tránsito, por presuntos despojos y corrupción, el titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Díaz, informó que una de las investigaciones que se siguen contra elementos policiacos ya tuvo su audiencia y ya está en la etapa resolutoria, y ya va a salir el resultado de uno de los casos.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Agregó que una vez que se tenga, se remitirá a la autoridad correspondiente para que se ejecute lo que conlleva a la resolución.

Dijo que en este caso se remitirá al Presidente Municipal para que ejecute la sanción que se vaya a aplicar.

Padilla Díaz especificó que este es solo uno de los casos, pero hay más en proceso.

Aunque no lo confirmó, se dice extraoficialmente que este caso podría ser el del escolta del secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, quien presuntamente realizó disparos al aire con su arma de cargo en el Año Nuevo.

Padilla Díaz llamó a la ciudadanía que sí es objeto de un delito por parte de algún servidor municipal, que denuncie para poder actuar, no solo contra los policías, sino cualquier funcionario público. La denuncia la puede realizar en el Órgano Interno de Control o en la página electrónica en el portal del Ayuntamiento, que al hacer la captura llega directamente a esta dependencia municipal.

Por su parte, Édgar González Zataráin explicó que entre las denuncias existen unas contra elementos policiacos que operaban en el área de Cerritos, que estaban haciendo prácticas de despojos de pertenencias a las personas en altas horas de la noche y madrugada, que era cuando hasta golpeaban a ciudadanos y les quitaban el dinero y las sus pertenencias, según las denuncias interpuestas, las cuales ya están en el Órgano Interno de Control y algunas ya están por resolverse.

Foto: Archivo | El Sol de Mazatlán

“Hay de parte nuestra poco más de 12, que incluye Policía Turística, el grupo policiaco que transita por esa zona (por Cerritos), Tránsitos municipales y prácticamente eso, y tenemos un caso, pero ese ya quedó resuelto, se le dio de baja a un Juez Cívico”, explicó el funcionario municipal.

Adelantó que están por resolverse unos 5 resolutivos de procesos contra elementos policiacos.

Al respecto, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres indicó que no se tolerará a los malos elementos policiacos.

"Hacemos el llamado a todos, al turista, a ciudadanos a que denuncien, que tengan el valor civil de denunciar, porque muchas veces la gente evita denunciar por temores de represalias, aquí no protegemos delincuentes, en este gobierno no se protegen delincuentes, aquí sí tenemos pruebas vamos a ir a las consecuencias que tengamos que ir", dijo.

DATO

12 denuncias contra policías corruptos hay actualmente en el Órgano Interno de Control.