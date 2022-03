Advierte Federación de Abogados sobre casos de pedofilia en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En Mazatlán hay casos de pedofilia terribles, aseguró José Luis Polo Palafox, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa.

El puerto, agregó, vive un gran momento turísticamente, pero también se convierte en un mercado donde extranjeros abusan de niños y niñas.

El abogado dijo tener conocimiento de cuatro casos de pedofilia en el municipio, bien documentados y de los cuáles no se ha dicho nada, incluso, en uno de ellos participó una persona de la “alcurnia” social de Mazatlán.

"Lo que la Federación de Abogados de Sinaloa reclama es que hay turismo internacional para la pedofilia, para venir y abusar de niños y niñas mazatlecas, eso lo rechazamos total y absolutamente, y creo que la autoridad debe poner mucho ojo en esto, porque no hay una posición más vulnerable que nuestros niños, y a los niños hay que protegerlos, cuidarlos e impulsarlos", expresó.

Refirió que si la autoridad no conoce, o no quiere reconocer este problema, que es una realidad, entonces el asunto es más grave; incluso ya se le había cuestionado en una ocasión al secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, quien dijo no tener reporte alguno.

Polo Palafox dijo que desafortunadamente la ciudadanía no quiere denunciar, porque desconfía de las instituciones encargadas de proveer seguridad e impartir justicia.

"¿Qué si la autoridad lo está desconociendo? no lo sé, pero sí se está haciendo ‘güaje’, pero se lo vamos a poner en el oído, porque no vamos a permitir, desde nuestra organización, que se vulneren los derechos de nadie, sobre todo de lo más bello que hay en este mundo, que son los niños y las niñas".

Añadió que ni en Mazatlán, ni en el resto de los municipios de Sinaloa, hay una buena prevención del delito, pero tampoco una buena procuración de justicia.

"Nada en la realidad social escapa a los ojos de la gente, la calle no miente y la calle dice que los delitos van subiendo, que la estadística criminal la pretenden maquillar y que eso no puede ser posible", añadió.