Alfaro Gaxiola sigue de Secretario de Seguridad Pública

Mazatlán, Sin.- El comandante Juan Ramón Alfaro Gaxiola continúa como Secretario de Seguridad Pública, no hay ningún cambio dentro de esta dependencia, aseguró el Secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin.

Afirmó que la situación en Seguridad Pública es normal y que no hay nada que comentar.

Local Alfaro Gaxiola no ha solicitado su jubilación

“No es la primera vez que sale un rumor de cambios, yo incluso lo he visto en las redes y he dudado, y porque no he tenido comunicación con el alcalde en ese momento y no lo sé, pero en este momento ya tengo la información, el día de ayer que les dije que hablaba con el alcalde, efectivamente, como él lo dijo, no hay nada, no hay cambios, todo sigue normal, sigue en la dirección Simón Malpica como está, sigue Gaxiola como Secretario, no hay absolutamente ningún cambio en ese sentido”, explicó el funcionario municipal.

González Zataráin indicó que Alfaro Gaxiola está laborando de manera normal, sin problemas, y con respecto a los cambios en la oficina del jefe policiaco, dijo que son cambios que va a hacer en ese lugar.

“Él hizo unos cambios ahí en su oficina, porque incluso yo le pregunté, porque vi unos videos, y me dijo: ‘lo que pasa es que estoy sacando cosas que ya no voy a ocupar, que son pertenencias mías y voy a remodelar y pintar cosas de la oficina’. Así que nada que ver con cambios”, aseguró el Secretario del Ayuntamiento.

Y sobre cambios dentro de la administración municipal, dijo que solamente es el de Comunicación Social por el momento.





Lee más aquí:

Local Juan Ramón Alfaro Gaxiola se queda en la SSPM, asegura el “Químico”

Local Hay decepción en el PAN local: Martín Pérez