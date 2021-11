Por conflicto en Mazatlán, se deslinda el PAS del “Químico”

Mazatlán, Sin.- El dirigente estatal del PAS, Víctor Corrales Burgueño, aseguró que el Partido Sinaloense se deslinda de la administración del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Nosotros asumimos la responsabilidad de deslindarnos de la parte que corresponde al Gobierno municipal, en la figura de ‘el Químico’. Es un desgaste muy fuerte el que se ha estado viviendo y después de un análisis hecho con los regidores, se llegó a la conclusión de que es preferible atender los intereses del pueblo y no seguir enfrascados con una persona que no razona, que no cumple sus compromisos. Ya dio muestras en varias sesiones de Cabildo que no va a ceder ni a cumplir con lo que él se comprometió”, dijo en un comunicado de prensa.

“En ese sentido, nosotros decimos que es preferible sacar adelante la propuesta que él haga en aras de que nosotros sigamos trabajando en la agenda municipal, que es lo que importa en estos momentos, que es dedicar el tiempo a los problemas que presenta el municipio y empezar a atender a la ciudadanía”.

Sin embargo, dijo que de parte del Partido Sinaloense van a ser vigilantes desde la parte del Cabildo para el cumplimiento de todos estos compromisos que se establecieron.

“Lamentamos mucho esta situación, pero quiero hacer un reconocimiento a las y los regidores que con toda firmeza han mantenido su postura pero también han entendido que no pueden seguir desgastándose y dejar de cumplirle al pueblo de Mazatlán. Alguien tiene que entrar en razón y si el Alcalde ya no lo hizo, es el Partido Sinaloense el que va a dar ese paso, y lo hacen convencidos de que es por el bien del municipio, de Mazatlán”.





