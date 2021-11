Es una terna probada la que se propuso al Cabildo, asegura “El Químico”

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, consideró que la terna presentada en la sesión de Cabildo del pasado jueves son hombres y mujeres probados que conoce desde hace muchos años y que saben hacer su trabajo correctamente, por lo que la volverá a plantear este sábado, domingo o lunes.

Refirió que en su anterior trienio no pidieron prestado, porque no hay corrupción, porque si no, se hubiera tenido que pedir prestado dinero.

“Nos alcanzó para hacer más de lo que deberíamos, entonces no me preocupa, yo quiero gente probada, y son los puestos más importantes para el alcalde”, manifestó.

Sin embargo, el presidente municipal reconoció que el que no estén todavía designados estos funcionarios, como el secretario, tesorero y oficial mayor, sí le afecta al andar del Ayuntamiento.

Indicó que era probable que este sábado fuera convocada la tercera sesión extraordinaria de Cabido, donde sean propuestos de nuevo Édgar González, Javier Lizárraga y Nayla Velarde Narváez, como Secretario, Tesorero y Oficial Mayor, respectivamente.

Dejó en claro que Héctor Melesio Cuen Ojeda es ahora funcionario estatal, por lo que rechazó caer en dimes y diretes sobre la propuesta de Edgar González para la Secretaría del Ayuntamiento. Y sobre el nuevo dirigente estatal del Partido Sinaloense, Antonio Corrales, agregó que no se ha acercado con él.

Cuestionado sobre la regidora de Movimiento Ciudadano, Paulina Heredia, quien en la pasada sesión de Cabildo votó a favor de las propuestas del alcalde, el Presiente Municipal informó que platicaron ya con ella.

"Es una buena niña y me da gusto que esté con nosotros y así vamos a ir avanzando hasta lograr la mayoría", afirmó.













