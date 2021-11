Rocha Moya exhorta al diálogo a regidores y alcalde de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya exhortó tanto a los regidores como al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, a que se pusieran a dialogar para llegar a un acuerdo.

Esto luego de que el miércoles 8 de los 12 regidores del Cabildo municipal celebraron la segunda sesión extraordinaria y les tomaron la protesta de ley a los ciudadanos Rafael Mendoza Zataráin, Felipe Alberto Parada Valdivia y Santos Guillermo López Aguirre como secretario del Ayuntamiento, tesorero municipal y Oficial Mayor, respectivamente, sin la presencia del presidente municipal.

A su llegada a las instalaciones del antiguo Hospital Militar, que va a ser la nueva sede de la Secretaría de Turismo estatal, y otras dependencias municipales, dejó en claro que no va a intervenir como gobernador, sin embargo, giró instrucciones al Secretario General de Gobierno que fuera interlocutor entre las partes para alcanzar un acuerdo.

“Que se arreglen las cosas que están ocurriendo en el municipio de Mazatlán, y como aquí hay muchos regidores, arréglenlo. Les toca a ustedes. Me preguntan a mí, antes así se hacía, una instrucción del gobernador, ¡oiga, espérenme porque si no, hay la vemos a la hora de que te doy el apoyo, te lo quito! No, hay las instancias correspondientes”, indicó.

Rocha Moya manifestó que tratarán de contribuir a que haya acuerdos, con el compromiso de que si puede ayudar en algo va a ayudar, sin resolver el problema, sólo ayudar a tratar de resolverlo.

Rechazó que los vaya a emplazar a ambas partes para que lleguen a un acuerdo.

“¿Cómo los voy a emplazar? No… mientras no haya pleito ustedes (periodistas) andan cabizbajos… sí me van a hacer caso, son compañeros y grandes amigos. Ya tengo una vía y se van a ver, ¿cuál es esa vía? Van a ver al secretario General de Gobierno, ya le instruí a él, se van a ver.

-¿Deja la papa caliente, gobernador?

“Si la dejaron que ellos la enfríen, no tengo por qué enfriarla”, externó el gobernador Rocha Moya.

Cuestionado al respecto, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que el video que envió el jueves es su forma de pensar.

Adelantó que va a convocar a los regidores a tratar de resolver el problema, aunque luego argumentó que va a acompañar al gobernador en su gira.

“¿El lunes estaría convocando a sesión de Cabildo?

“Luego les digo. Mañana voy a convocar a conferencia de prensa para ver ese tema”, manifestó.

Previamente, los 8 de los 12 regidores integrantes del Cabildo, buscaron un acercamiento con el gobernador. Ahí los invitó a arreglar el asunto con el alcalde Benítez Torres.













