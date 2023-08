Pese a juicios, continuará apoyo de Gobierno del Estado a la UAS

Culiacán, Sin. -Pese a los juicios que enfrenta el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, por presunto abuso de poder y supuesto desempeño irregular de la función pública, el gobierno de Sinaloa continuará apoyando económicamente a la institución educativa.

Esto fue afirmado por el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien notificó sobre una reunión que sostuvo con el rector y el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro.

Además, Rocha Moya considero que el tema de los juicios contra funcionarios universitarios es otro asunto distinto al trato interinstitucional.

"La UAS tiene el apoyo de nosotros, en todo momento, ya se lo he dicho, incluso a los propios trabajadores les digo, si depende, al fin de año, si hay problemas para el pago de aguinaldo, yo voy a ayudar. Eso se lo dije yo a Conchero, que él tenía cierto temor. No, yo sé lo que es la autonomía universitaria y sé lo que significa apoyar a la universidad, entonces; conmigo no tiene problema", declaró.

No es tema de Rocha

Al mandatario estatal se le cuestionó respecto a los temas que abordaron en la reunión donde estuvo presente Madueña Molina y Feliciano Concheiro.

En este sentido, se le preguntó si las finanzas de la UAS fue un tema que se discutió; respondió con una negativa.

Después se le interrogó a Rocha si el rector de la UAS quiso hablar sobre los juicios en su contra.

"Ellos tienen la idea de que lo pueden tocar conmigo, ese no es asunto mío, es asunto del juez y de la fiscal", mencionó.

Explicó que Madueña refirió el tema, pero que no se trató como tal.

"Yo soy el ejecutivo y pueden pensar que yo tengo que ver. Pero eso, al margen de la ley, pues no tiene ninguna consecuencia que lo piensen, los juicios están y siguen la normalidad", reafirmó el gobernador.