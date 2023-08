La ASE podría interponer nueva denuncia contra la UAS: Sergio Arredondo

Culiacán, Sin. -La Universidad Autónoma de Sinaloa podría ser acreedora de una nueva denuncia por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), informó el diputado presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Sergio Mario Arredondo Salas.

Especificó que esto es derivado de la resistencia que mostró la UAS por no dejar a la ASE fiscalizar los 400 millones de pesos que recibió como presupuesto en el 2022.

Indicó que la comitiva presidida por él ya fue notificada del señalamiento hecho por el órgano auditor. Además, declaro que la universidad también fue informada de dicha observación y que tendrá que solventar el requerimiento.

“La Auditoría Superior del Estado no puede manifestarse hasta una vez concluida (la observación) en el caso de la universidad que son 30 días hábiles tendría hasta 30 días hábiles para decir: sí fue solventada o no fue solventada y se tendrá que integrar eso a un informe general que presentará a la Comisión”, dijo.

Especificó que la UAS tiene hasta septiembre para solventar, pero en caso de que no lo haga y se valore como faltas severas a las reglas de fiscalización, el asunto tendrá que ser turnado a un tribunal administrativo o a la Fiscalía General del Estado.

No tiene miedo

En la rueda de prensa en la que el diputado dio este informe, se le cuestionó respecto a su estatus como docente en la Casa Rosalina.

En este sentido, se le preguntó si no temía hacer expresiones contra la administración de la institución educativa estando en la nómina.

Sergio Mario dijo estar adscrito como maestro de tiempo completo y añadió que no debería haber repercusiones contra el debido a que tiene bien definida su labor como legislador y docente.

"No temo y no debería porque una universidad en un principio es eso, son diferentes puntos de vista, distintos criterios, libertades y no tendría porque un maestro, independiente de su condición como diputado, ser afectado en su trabajo", comentó.