Observatorio Ciudadano pide al alcalde que se retracte de acusación

Mazatlán, Sin.- El director de Observatorio Ciudadano, Gustavo Rojo Navarro, señaló que se analiza la posibilidad de demandar al alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, si el presidente municipal no se retracta públicamente de sus declaraciones sobre que este organismo miente con información y documentos falsos, ya que, aseguró, toda la información que proporcionó a El Sol de Mazatlán sobre el estado financiero de 2019 está fundamentada con documentos obtenidos por acceso a la información que fueron entregados por la misma autoridad municipal, obtenidos en el portal oficial de transparencia o el Diario Oficial del Estado de Sinaloa.

Local Piden techumbre para el Jardín de Niños Fovissste

En conferencia de prensa ante varios representantes de medios de comunicación, mostró y entregó de manera electrónica los documentos que sirvieron de base para la entrevista y nota que publicó El Sol de Mazatlán, el pasado 4 de febrero.

En cuanto al presupuesto de egresos con corte al 31 de diciembre de 2019, el documento entregado está firmado por el jefe del departamento de Contabilidad, Pedro Jesús López Solano, mientras que la información sobre obras contratadas y el programa anual, aparece la firma del director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay Velázquez, y el presupuesto de egresos aprobado para 2019, por la jefa del departamento de Control Presupuestal, Yadira Isabel Gastélum Ruiz.

Con respecto a los montos destinados a Comunicación Social para el 2020, mostró el decreto municipal número 11 publicado en el Diario Oficial del estado de Sinaloa, el 1 de enero de 2020, donde aparecen las cifras.

Aquí están los números, no los inventó Observatorio Ciudadano, ellos me los proporcionaron, no hay otra fuente más que la fuente oficial.

Rojo Navarro





Local Reforma Fiscal inhibirá la inversión: Coparmex

Dijo que, en el requerimiento enviado por el Ayuntamiento a Observatorio Ciudadano, se señala que éste no ha dado información ni a solicitud expresa ni a autoridad judicial, ni acceso a la información, por lo que evidenció una descoordinación entre el alcalde y sus colaboradores.

Gustavo Rojo refirió que, desde su fundación, es la primera vez que un alcalde o un funcionario municipal los amenaza con una demanda penal por pedir rendición de cuentas, así como ejercer una campaña de desprestigio en contra de negocios de consejeros de Observatorio Ciudadano.

Comentó que no le preocupa la presunta demanda penal que podría interponer el alcalde de Mazatlán en contra de Observatorio Ciudadano, ya que ésta no procede, e invitó al Químico Benítez que, si tiene pruebas la presente, y no sólo llegue a la amenaza pública.

Lo que me preocupa aquí es por qué querer callar las voces críticas, estamos haciendo lo que a ellos les corresponde y no lo hacen, tenemos que empujarlos, de qué manera, pidiéndoles transparencia y rendición de cuentas.

Rojo Navarro





Local Registran hoteles reservaciones del 30% para Semana de la Moto

En respuesta al requerimiento, Observatorio señala que el alcalde carece de facultades legales para solicitar información y documentos a este organismo, por lo que sus actos son arbitrarios e ilegales.

Le sugerimos que antes de reaccionar tan arbitrariamente, tratando de intimidarnos, primero revise la respuestas que dan a las solicitudes de acceso a la información para que evite hacer suposiciones y afirmaciones infundadas y falsas… tomando en cuenta las declaraciones a medios que usted hizo en torno a este tema, le solicitamos que le dé a Observatorio Ciudadano de Mazatlán una disculpa pública, en donde reconozca que la información a la que se refiere en notas periodísticas que tanta molestia le causaron, fueron proporcionadas oficialmente por ustedes.

Rojo Navarro

BAJA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

Jorge Figueroa Cancino, presidente de Contraloría Ciudadana de Mazatlán, señaló que el porcentaje que se está ejerciendo en obra pública es muy bajo, ya que, del presupuesto de 2019, se tenía programado 10.5% y sólo se ejerció un 9.5%, cuando otras administraciones han destinado hasta un 28 o 29%, ya que es con obra pública como se fomentan el desarrollo social y económico del municipio.

Para mí es un dato terrible para el desarrollo social y económico, porque lo que genera desarrollo es la inversión pública y se está mandando el ingreso al gasto corriente, es lo más lamentable.

Figueroa Cancino

Demandó del alcalde y de sus colaboradores modificar el ejercicio, porque lo que recomiendan los expertos como ideal es tener cuando menos un 30% a obra pública; eso sería, agregó, un buen ejercicio de gobernanza para fomentar el desarrollo.

Lamentó que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en vez de rendir cuentas de lo que está haciendo, asuma una ofensiva contra las organizaciones y contra la crítica, por lo que pidió al alcalde tolerancia y respeto.

EMPIEZAN LOS CITATORIOS

El pasado viernes 7 de febrero, Observatorio Ciudadano recibió un requerimiento por parte del Ayuntamiento, pidiendo una disculpa pública por difundir información falsa, y ayer lunes, se dejó un citatorio al reportero Juan Carlos Ramírez, para recibir un requerimiento por la nota publicada.





Lee más aquí ⬇