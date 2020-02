Acaba desarrollo con el entorno ecológico en Mazatlán

Mazatlán, Sin. - El desarrollo que se tiene hacia la zona norte de Mazatlán está terminando con algunas especies de flora y fauna, lamentó el responsable del área Paco´s Reserva de Flora y Fauna, Francisco Farriols Sarabia.

Local Se pierden en el faro y movilizan a corporaciones

Consideró que en los planes de desarrollo urbano en esas áreas residenciales que se han extendido hacia esas zonas se deberían de establecer espacios de conservación, porque llegan y arrasan con todo.

Comentó que hay lugares donde no se debería lotificar para conservar especies, pero existe una modalidad que son los impactos ambientales, que es una basura porque monetariamente le dan la opción a un desarrollador de poder compensar su daño.

Por desgracia la voracidad gana, el ‘desarrollo’ entre comillas, sobre todo en esa zona donde todavía se conservan algunas especies, está acabando con ello y eso puede ser motivo para que podamos hacer un freno, que la gente entienda y autoridades entiendan que hay que conservar, no sólo desarrollar.

Farriols Sarabia





Local Acuden miles a evento de Gobierno del Estado

Farriols Sarabia insistió que existen desarrollos residenciales, inmobiliarios y turísticos sin control, donde llegan y tumban el 100% de la vegetación, cuando en el crecimiento no es acabar con todo, sino que es buscar también conservar, y en esta dinámica tiene que entrar la población, políticos y gobernantes.

Ejemplificó que la Laguna del Camarón y el Estero del Infiernillo deberían de ser áreas naturales protegidas, pero desgraciadamente han hecho de ellas otras actividades que acaban por truncar y hacer malos desarrollos.

Paco´s Reserva de Flora y Fauna es el resultado exitoso de más de 38 años de conservación de la Selva Baja Caducifolia Mazatleca, que ha sido certificada por la Conanp como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), bajo la característica de "Alta Biodiversidad" y donde se canceló un proyecto inmobiliario de 120 lotes.





Local Sinaloa a favor de los “puentes” de descanso

Tengo una área destinada voluntariamente a la conservación, es la única en Mazatlán cuando debería de haber cientos a como se exige ahora en la modernidad, porque si no se aplican a hacerlo estamos terminando con el planeta, este movimiento tiene que ser de ya no podemos darle a que la gente tome conciencia, eso ya no sirve, tiene que actuar porque de lo contrario ya no podremos dar reversa a esta vorágine de destrucción que se está causando en el mundo.

Farriols Sarabia

Algunas zonas afectadas son por el área del Centro de Convenciones, no hemos podido parar el mal llamado desarrollo porque es destrucción, no se trata de no hacer cosas, sino que sea con planificación, que existan áreas que estén decretadas donde a un desarrollador no se le invite a destrozar el avance que ya se tiene.

Farriols Sarabia

Advirtió que existen estudios de la Conabio, que revelan que Sinaloa está en el punto medio de casi condición no sustentable, se está perdiendo flora, fauna a nivel de degradación, que podría llegar a un punto de no retorno.

UN ABSURDO COLOCAR PARQUE ACUÁTICO EN LAS TRES ISLAS

Por otra parte, Farriols Sarabia calificó como un absurdo colocar en la isla del medio el parque acuático flotante, que actualmente se encuentra en Playa Norte.

Destacó que, al ser las Tres Islas, es área natural protegida, se tiene que visualizar como tal y una actividad de ese tipo no tiene cabida.

Señaló que se tiene que investigar qué autoridades autorizaron la instalación de ese parque y actuar contra ellos, porque no se vale que por un lado estemos tratando de conservar el medio ambiente y por otro el aspecto económico les gane.

Existe el proyecto de colocar el parque Acuático frente a una de las Tres Islas. El desarrollo de zonas habitacionales hacia la zona norte de Mazatlán acaba con las áreas verdes. La construcción el nuevo Acuario terminó con la Laguna del Camarón. Fotos: Rolando Salazar I El Sol de Mazatlán El Estero del Infiernillo es utilizado como basurero.





Lee más aquí ⬇