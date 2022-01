No se puede trivializar con la salud de la gente, asegura Cuén Ojeda

Mazatlán. Sin| Ante la encuesta que aplicará el Ayuntamiento sobre la realización o no del Carnaval de Mazatlán 2022, tal vez los mazatlecos salen y quieren el Carnaval, pero aquí lo que cuenta es el conocimiento científico y lo que cuenta es poner por delante la salud de la gente, advirtió el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Aseguró que no se está en una época normal, sino en una emergencia sanitaria, y se debe entender este problema, ya que en México ya han muerto más de 300 mil gentes de contagio.

“Pregúntenle a la gente que se le murió un familiar, pregúntenle para ver qué le contesta esa gente, aquí en Sinaloa son más de 9 mil gentes las que han muerto, entonces no podemos nosotros trivializar esto y decir: vamos a ver una consulta en el barrio para ver si dejo salir a mi hijo, no, no es así la cosa, sin embargo, las consultas se pueden hacer, no pasa nada, pero hay que recordar que existe una norma, existe una autoridad que es el Consejo General de Salubridad quien es el que emitió lo que es la emergencia sanitaria”, explicó el funcionario estatal.

Cuén Ojeda indicó que ante la pretensión del alcalde Benítez Torres de llevar a cabo la consulta para decidir si se lleva a cabo o no el Carnaval, no se puede vivir de ocurrencias, aunque aclaró que no se trata de que le amarren navajas con el Químico Benítez, sino que se lucha por la salud de la gente.

Advirtió que ahorita, el realizar un evento masivo donde asista mucha gente, tengan por seguro que habrá mucho contagio, y de ese contagio, hay un índice de letalidad también.

Dejó en claro que como Secretaria de Salud no dicen sí, ni no, al Carnaval, solo se hará el seguimiento epidemiológico para recomendar y ya se aplicará la ley.

“Lógicamente que los mazatlecos, todos queremos el Carnaval, pero lo queremos con tales y cuáles riesgos, no con riesgos altos que podamos contagiarnos y morir, eso no queremos”, afirmó Cuén Ojeda.

Sin embargo, el secretario de Salud dijo que al Carnaval se le debe de dar para adelante, donde tal vez las autoridades mazatlecas están valorando que vale la pena arriesgarse, donde a la mejor ya en febrero baja el índice de contagios, y ya estarán todos en el Carnaval.