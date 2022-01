Consulta no decidirá si se realiza o no el Carnaval de Mazatlán: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció la intención del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, de someter a una consulta popular, la realización o no del Carnaval internacional de Mazatlán, sin embargo, esta actividad no es vinculante.

El mandatario estatal explicó que, será el comportamiento de la pandemia, lo que permita o no la realización del evento, pues si los contagios continúan al alza, como se ha venido registrando en los últimos días, el evento será suspendido.

“Felicito al químico por su iniciativa pero yo quiero decirles que la tendríamos en consideración, pero no es vinculante la consulta, porque el que se haga o no se haga el carnaval, fundamentalmente tendrá que ver con razonamientos técnicos de salud”, manifestó.

Recordó que entre los factores que ayudarán a decidir la realización del carnaval se encuentran: los contagios activos en el estado, la ocupación hospitalaria y otras cuestiones de salud.

Rocha Moya descartó que la realización de la consulta ciudadana sea un gasto innecesario para el gobierno municipal, pues se mostró a favor de que se lleve a cabo. Sin embargo, puntualizó que eso no será vinculante para la realización del carnaval.

“Es importante, si el 'Químico' decidió hacer la consulta, yo estoy de acuerdo con él, pero que quede claro, no es vinculante, no es si o no derivado de la consulta, tenemos que considerar las cuestiones de salud”, dijo.

Cabe señalar que anteriormente el gobierno estatal, había otorgado permisos para que se realizará la organización del maratón internacional de Culiacán previsto para el 23 de enero, sin embargo, por el índice de contagios en el estado y con la finalidad de evitar la propagación del SARS-CoV-2, el evento se canceló tres días antes, dejando a atletas y organizadores con gastos pagados, vuelos y hasta hospedaje.













