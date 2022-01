Perderá Ayuntamiento 13 millones de pesos si se cancela el Carnaval

Mazatlán, Sin.- De llegar a suspenderse o aplazarse el Carnaval de Mazatlán 2022, el Ayuntamiento corre el riesgo de perder 13 millones de pesos que ya han canalizado para asegurar el elenco artístico de las coronaciones de reinas.

El tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga, informó que hasta el momento han dado al Instituto de Cultura alrededor de 8 millones de pesos para los anticipos para “amarrar” al elenco artístico y que están por enviarles otros 5 millones de pesos para lo mismo.

“Realmente se puede decir que alrededor de 13 millones de pesos es lo que se lleva gastado, que el Carnaval te vale arriba de 40, 50 millones de pesos; esta es una cosa, son anticipos, sé que son para artistas, no sé si para carrozas o esas cuestiones, es tanta gente la que interviene, es una fuente de empleos y una derrama económica para Mazatlán en todos los sectores, hoteleros, pulmoneros, taxistas, restauranteros, todo, es lo que genera un Carnaval”, manifestó el funcionario municipal.

Alarcón Lizárraga aclaró que estos 5 millones que le canalizarán próximamente al Instituto de Cultura, no son extras, sino que forman parte del presupuesto anual para esta paramunicipal.

“Le estamos dando porque ya está cayendo algo realmente, para que ellos también vayan haciendo los amarres que necesitan en Cultura para que el Carnaval funcione”, externó el Tesorero Municipal.

Dio a conocer que el presupuesto anual de Cultura para este 2022 es de alrededor de 125 millones de pesos, donde gran parte se va para organizar el Carnaval, aunque lo fuerte de ellos son sus patrocinadores.

Sin embargo, indicó que de llegarse a cancelar el Carnaval, esos 13 millones que le inyectaron a Cultura para amarrar al elenco artístico podrían perderlos, ya que no se les puede decir a los representantes de los artistas que le regresen los anticipos.

“Te van a decir que no, no sé cómo están las cláusulas, no sé realmente, pero yo como artista te diría, yo tengo esta fecha apartada para ti, si no me dices, ya no la tengo, perdí, ya la aparté para ti, ¿cómo quieres que te regrese el dinero?, a la mejor ya perdí más de lo que tú me diste. Al cancelar el Carnaval se perdería lo que se ha dado, sin contar con la derrama económica de 800 millones que deja esta fiesta”, explicó Alarcón Lizárraga.

















