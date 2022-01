Consulta sobre el Carnaval de Mazatlán Será este domingo

Mazatlán, Sin.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres confirmó que este domingo se haría la consulta ciudadana similar a la que se realizó el año pasado, y la que decidiría si se realiza o no el Carnaval de Mazatlán.

Informó que ya está un director diseñando esta consulta similar a la del año pasado y ya están cabildeando con empresarios, comerciantes, organizaciones, donde se incluya a todo el pueblo.

"Probablemente sea el domingo, si ya no hay tiempo, hay que hacerla ya”

-¿El mismo procedimiento que la vez pasada?

“Será algo semejante, la gente que salga a votar libremente, que decida”.

-¿Ya definieron la pregunta que se les va a hacer, presidente?

“En eso estamos, hoy finiquitamos ese tema... Va a haber diferentes módulos y vamos a informar la dinámica a la población", explicó el presidente municipal.

Agregó que la persona deberá mostrar su credencial de elector, pero dijo desconocer cuántas boletas se mandarán imprimir, pero reiteró que es un hecho que sí va la consulta y el resultado se dará en ese mismo día.

Benítez Torres mencionó que se han hecho varios estudios y la proyección de un experto en protocolos, donde para las fechas del Carnaval, los contagios irán a la baja.

"De acuerdo a las estadísticas, en tres semanas vamos a estar totalmente igual a como estábamos, vamos a estar bien ya no habrá ningún problema.

-¿Semáforo verde en esas fechas?

“No tenemos duda", externó.

Defendió la realización de la consulta, ya que hay gente interesada en que no haya Carnaval, que no quiere, pero indicó que de no hacerse la máxima fiesta de los mazatlecos se perdería mucha publicidad y dejaría de recibir 800 millones de pesos.

“Claro que no pondría en riesgo la salud de los mazatlecos, por eso es importante el semáforo, pero también me interesa la opinión no solo del pueblo en general, empresarios, comerciantes y organizaciones".

Agregó que habría desfile de Carnaval siempre y cuando el semáforo esté en verde, cuidando los protocolos y cuidando los ingresos, donde habría seis entradas para controlar, se sanitice y ver que porten cubrebocas.













