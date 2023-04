No es nada más repartir comida: feministas sobre mujeres en campos agrícolas

Culiacán, Sin.- Es necesario que el Gobierno del Estado asuma su responsabilidad de velar y garantizar los derechos humanos y laborales de las personas que habitan en el territorio sinaloense, especialmente los derechos de las niñas, adolescentes y mujer indígenas, exhortó el colectivo feminista No te metas con nuestras hijas.

Debido a las condiciones infrahumanas en que viven jornaleros y sus familias y que recientemente han salido a la luz, la líder del colectivo feminista, Priscila Salas Espinoza, hizo un llamado a las autoridades para que atiendan a este sector de la población y garanticen sus derechos.

También te puede interesar: Defensores de derechos humanos iniciarán movilización en pro de la vivienda

“Estas obligaciones son irrenunciables, no quedan a merced de la buena voluntad, no quedan solucionadas cuando se pone un puesto para dar alimento, no quedan solucionadas con un proyecto que puede ser remedial, son obligaciones permanentes del Estado Mexicano”, expresó la activista.

El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de la ONU mantiene una serie de recomendaciones para que los gobiernos locales y federales garanticen el pleno cumplimiento de los derechos de las niñas y mujeres y eviten actos de violencia y discriminación en su contra.

“Una de las recomendaciones es que las mujeres y las niñas indígenas en esta situación tienen que tener acceso a la información de cuáles son sus derechos y cómo defenderlos, esta información debe estar disponibles en su idioma”, informó Salas Espinoza.

“Estamos viendo de manera muy alarmante que las mujeres están siendo puestas en un estado de vulneración terrible en donde no hay garantías de ningún tipo”.

Por lo anterior exhortador al poder ejecutivo y legislativo del estado para que trabajen en la creación de políticas públicas y programas de atención encaminados a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y laborales de las mujeres y niñas migrantes, indígenas y trabajadoras en campos agrícolas.

“No es nada más repartir comida, es hacer una política pública y un programa de atención que además tome en cuenta todos los derechos que las niñas, adolescentes y mujeres indígenas tienen”, expresó Priscila Salas.