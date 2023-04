Me parece raro cómo procedió la Fiscal en el caso de la madre Tarahumara: Deisy Ayala

Para la Diputada, Deisy Judith Ayala, la investigación del caso de la mujer de orígen indígena, madre de la menor encontrada sin vida en la sindicatura de Juan José Ríos, el pasado 21 de marzo, está procediendo de una manera rara.

La legisladora relató, que la Fiscalía General del Estado, encabezada por la fiscal, Sara Bruna Quiñónez Estrada, cambio en tres ocasiones la causa de muerte de la niña que fue encontrada semienterrada, en un canal de riego de dicha comunidad, ubicada en Guasave.

También pudes leer: Madre de la menor encontrada sin vida en Juan José Ríos confesó haber asesinado a la niña

Explicó que las autoridades deben conducirse conforme al debido proceso y con apego irrestricto a la ética.

"Hasta el momento queda mucho que desear, porque primero se dice una versión, luego se dice otra y yo creo que si se nos debe de estar aclarando a la ciudadanía este caso", comentó.

Ayala recordó que al principio se dijo que el cuerpo de la menor presentaba señas de tortura, mencionó que esto fue refutado por la propia Fiscalía al indicar que fue muerte natural, pero que esto último también fue desmentido por Quiñónez Estrada, quien notificó que la madre confesó haber asfixiado a su propia hija.

"No se debe violentar el debido proceso, primero dicen una cosa y después otra, pues entonces que nos den una explicación para que toda la ciudadanía podamos tener claro el asunto", agregó.

La gran barrera

Por otro lado, la legisladora indicó que tiene entendido que la mujer Tarahumara cuenta con un traductor para apoyarla en su proceso.

Mencionó que al pertenecer a una comunidad indígena, la madre tiene el derecho de tener a alguien que le apoye a comprender el proceso que enfrenta.

"Yo espero que esté funcionando muy bien esta cuestión de la traducción, porque yo no sé la lengua materna que habla, a mí no me quedaría claro lo que ella está diciendo. Entonces, si tendría la fiscalía hacer esa investigación con apego a la Ética", finalizó.