Rocha Moya recomienda no cancelar el Carnaval de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, señaló que aún es muy precipitado para hacer la recomendación de cancelar el Carnaval Internacional de Mazatlán 2022, el cual se llevará a cabo del 22 de febrero al 1 de marzo, pese a que el estado ya pasó a semáforo amarillo por el incremento de contagios de covid-19.

Dijo, se tendría que examinar en su momento, posiblemente el próximo fin de semana, en una reunión con las autoridades municipales para tomar una decisión y responsabilizarse todos.

"No, todavía no no haría yo esa recomendación y diría vamos resolviendo el tema del Carnaval más adelante. Tendríamos que examinarlo en su momento, hay que verlo para el fin de semana que entra y no le recomendaría eso yo la alcalde, sino que juntos vamos tratando el tema para tomar una decisión dónde nos responsabilicemos todos", dijo.

Agregó además que tampoco recomienda un segundo confinamiento social, aunque reconoció que la cuarta ola es un hecho, aseguró que las circunstancias son diferentes y no hay porqué alarmar a la población ni a los turistas.

"No recomiendo el confinamiento, ciertamente es una cuarta ola, pero son otras circunstancias las que hay. No quiero alarmar a la población, ni a los mazatlecos e internacionales, tampoco los quiero alarmar con decirles "están tan complicadas las cosas que vamos a cancelar el carnaval", no, eso hay que verlo", agregó.

Por último, indicó, que ya giró esta instrucción al secretario de Salud Héctor Melesio Cuen Ojeda; afirmó que no se puede parar a la sociedad y se tiene que aprender a vivir en estas circunstancias cuidandose todos.









